Рейтинг лучших боксеров мира вне весовых категорий: на каком месте Усик после победы над Дюбуа

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Slava Kot
После эффектной победы в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа украинский чемпион Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии ESPN. Все 17 экспертов американского издания отдали ему первое место.
Александр Усик. Фото из открытых источников
19 июля Александр Усик снова встретился с Даниэлем Дюбуа и одержал убедительную досрочную победу в пятом раунде. Нокаут Усика окончательно закрепил его статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с поясами WBA, WBO, IBF и WBC.
Вслед за победой Усика ESPN обновила ежемесячный рейтинг Pound-for-Pound – список лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. В рейтинге Усик не только сохранил лидерство, но и получил единодушное признание, ведь все 17 членов жюри поставили его на первую позицию.
Обновленный рейтинг лучших боксеров мира P4P:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что исход боя Усик – Дюбуа может быть изменен.
Также "Комментарии" писали, что Александр Усик дисквалифицирован после боя с Дюбуа.