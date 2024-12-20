О которой и где смотреть реванш Усик – Фьюри: детальное расписание

Уже завтра, 21 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Это сражение станет вторым в их противостоянии, которое началось в мае 2024 года. Поединок обещает быть напряженным, ведь Тайсон стремится вернуть себе статус непобедимого, а Усик готов еще раз доказать свое преимущество.

Где смотреть бой Усик - Фьюри в Украине

Первая встреча Усика и Фьюри на ринге прошла 18 мая этого года. Сначала бой планировался на февраль, но из-за травмы Тайсона, полученной им незадолго до даты, событие пришлось перенести. В этом поединке победил Александр Усик, став первым абсолютным чемпионом мира с 1999 года, когда этот титул принадлежал Ленноксу Льюису.

Судьи признали украинца победителем после 12 раундов, где решение было раздельным, но весомым для истории бокса. Фьюри после поражения заявил, что готов взять реванш и вернуть утраченную славу.

Хотя реванш имеет большое значение для обоих боксеров, титул абсолютного чемпиона в этот раз на кону не стоит. Это произошло из-за того, что Александр Усик передал пояс IBF Даниелю Дюбуа, победившему Энтони Джошуа. Однако это не умаляет интереса к бою, ведь личная борьба между двумя сильными соперниками остается ключевой интригой.

Украинские поклонники бокса смогут посмотреть вечер боев, включая реванш Усик – Фьюри, на стреминговой платформе MEGOGO. Трансляция будет доступна пользователям с подписками "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Бой начнется поздно ночью, в 01:00 по киевскому времени. Полная программа вечера начнется в 20:00, включая бои андеркарда, где выступят сразу три украинских боксера: Андрей Новицкий, Даниэль Лапин и Сергей Богачук.

Ранее "Комментарии" писали, что букмекеры уже сделали свои прогнозы. По их оценкам, фаворитом реванша является Усик. Коэффициент его победы составляет 1,54, тогда как на выигрыш Фьюри — 2,50. Наименее вероятным результатом считается ничья с коэффициентом 16,00.