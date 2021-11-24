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Непобедимый Беринчик в шестой раз защитит титул WBO International

На этот раз украинский боксер сразится с россиянином Чаниевым

сегодня, 09:45
Автор:

Олег Терещенко
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Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик проведет защиту титула WBO International. Соперником украинского чемпиона будет Иса Чаниев из России. Об этом сообщает сайт ua-independent.

Непобедимый Беринчик в шестой раз защитит титул WBO International

Денис Беринчик. фото: glavcom.ua

33-летний Беринчик 10-й кряду бой будет проводить в Украине. Поединок пройдет в ТРЦ "Терминал" в Броварах. Для Дениса это будет шестая защита титула.

Украинский боксер должен был вернуться на ринг 27 ноября, но получил травму во время подготовки к поединку.

В своем последнем бою спортсмен (15-0, 9 KO) победил чилийца Хосе Санчеса техническим нокаутом в третьем раунде, таким образом, защитив титул интернационального чемпиона.

В июле этого года Денис Беринчик отправил в нокаут ирландского бойца смешанных единоборств российского происхождения Артема Лобова в поединке на голых кулаках.

Что касается будущего соперника украинца, то 29-летний Чаниев провел в профессионалах 15 боев, добыл 13 побед и дважды проиграл. Летом этого года он победил Нуртаса Ажбенова из Казахстана. Россиянин является бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.

Самым известным его соперником был Ричард Комми, который 5 декабря проведет бой с Василием Ломаченко. Комми нокаутировал Чаниева.

По словам промоутера Беринчика Александра Красюка, Денису нужно защищать пояс, поддерживая свою активность и усовершенствуя свои навыки в боях. По мнению Красюка, Чаниев – очень непростой и опытный боец. 

Вечер бокса запланирован 18 декабря.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, кто достался в 1/8 финала Кубка EHF львовской "Галичанке". Также, "Комментарии" сообщали о сенсации сборной Украины по шахматам на чемпионате Европы.



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Источник: https://ua-independent.com/nepobedimyj-ukrainskij-bokser-berinchik-provedet-zashchitu-chempionskogo-titula-protiv-rossiyanina
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