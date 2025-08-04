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"Не хочу видеть его": экс-промоутер Усика сделал неожиданное заявление о карьере боксера

Промоутер Александр Красюк будет убеждать Александра Усика завершить боксерскую карьеру.

4 августа 2025, 15:22
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Slava Kot

Бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинскому боксеру пора завершить профессиональную карьеру. По его словам, он не хочет видеть Усика в ринге, ведь тот уже всем все доказал в боксе.

"Не хочу видеть его": экс-промоутер Усика сделал неожиданное заявление о карьере боксера

Красюк и Усик. Фото из открытых источников

Александр Красюк в интервью британскому порталу World Boxing News рассказал, как попрощался с Усиком по окончании более 12-летнего сотрудничества с украинским боксером.

"Я пожелал Усику стать трехкратным абсолютным чемпионом и сказал, что останусь пожизненным промоутером двукратного чемпиона", — сказал Красюк.

Однако промоутер заявил, что хочет, чтобы Усик закончил карьеру в боксе и больше не выходил на ринг. Как пояснил Красюк, Усик уже доказал все в мире бокса, став абсолютным чемпионом мира.

"Я не хочу видеть его на ринге, не хочу, чтобы он продолжал драться, по крайней мере, в боксе. Он все доказал, больше ему ничего не нужно. Конечно, найдутся какие-то мошенники, которые снова подтолкнут его к выходу на ринг. Как друг, я сделаю все возможное, чтобы убедить его завершить карьеру", — добавил Красюк.

Александр Красюк работал с Усиком более десяти лет с момента его перехода из любителей в профессионалы. Их профессиональные пути разошлись в июне 2025 года, незадолго до боя украинца с Даниэлем Дюбуа.

20 июля в Эр-Рияде Александр Усик нокаутировал британца Дюбуа в пятом раунде, объединив все главные пояса хевивейта. Он во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик официально получил нового соперника. Кто им стал.

Также "Комментарии" писали, что Усик может потерять звание абсолютного чемпиона мира.



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Источник: https://www.worldboxingnews.com/boxing-interviews/usyk-retirement-krassyuk/
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