Нацбанк Украины выпустил новую монету: кто на ней изображен

1 октября глава Национального банка Украины Андрей Пышный вместе с украинским боксером, абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком, представили новую памятную монету "Абсолютный".



Монета "Абсолютный". Фото: Нацбанк Украины

Памятная монета "Абсолютный" посвящена выдающемуся спортивному достижению – в мае 2024 года Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе, объединив все четыре чемпионских пояса. Победа Усика в объединительном поединке сделала его первым за последние 25 лет абсолютным чемпионом мира.

"Благодаря его непобедимой силе духа и несокрушимой вере весь мир знает, что даже в самые сложные времена украинцы способны на великие свершения", – сказал Пышный во время презентации монеты.

Александр Усик принял участие в мероприятии по видеосвязи и подчеркнул, что эта монета символизирует не только его личный успех, но и заслуги всех украинских спортсменов и воинов, борющихся за Украину.

Дизайн монеты объединяет национальные символы и спортивные достижения. На аверсе монеты размещен крымскотатарский орнамент, символизирующий крымское происхождение Усика, подчеркивая неразрывную связь Крыма с Украиной. Реверс украшает стилизованное изображение боксера на фоне монумента "Родина-мать", символа стойкости и силы украинского народа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых богатых украинских спортсменов, который возглавил Александр Усик.

Также "Комментарии" писали, что Нацбанк хочет изменить название монеты "копейка". По словам главы НБУ, ради восстановления исторической справедливости монеты следует называть "шаг".