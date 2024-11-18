Майк Тайсон проиграл и объяснил, почему это для него победа

Майк Тайсон, легенда мирового бокса, 15 ноября снова вышел на ринг после четырехлетнего перерыва. Его бой против молодого блоггера и боксера Джейка Пола завершился поражением.

Майк Тайсон

На следующий день легендарный боксер прокомментировал свое поражение в соцсети Х:

"Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за вчерашний вечер. Никакого сожаления о том, что вышел на ринг в последний раз", — написал 58-летний спортсмен.

Летом этого года Майк Тайсон пережил серьезную угрозу своему здоровью, потеряв более 11 кг и половину своей крови из-за обострения язвы желудка.

Спортсмен также признался, что самым важным для него было показать детям пример борьбы. "Мои дети видели, как я стоял на ринге против соперника, вдвое младше меня, перед переполненным стадионом. Это опыт, которого невозможно купить, и я благодарен за него", – добавил Тайсон.

Поединок прошел на культовом стадионе Dallas Cowboys в Далласе, собрав тысячи зрителей и миллионы перед экранами Netflix. Тайсон выдержал все 8 раундов против 27-летнего соперника.

Тайсон, как всегда поддерживала его жены Лакии Спайсер. Их брак, продолжающийся уже более 20 лет, стал для боксера третьей попыткой построить семью. В общей сложности у Тайсона семеро детей.

Ранее "Комментарии" писали, что знаменитый боксер Майк Тайсон решил отказаться от просмотра новостей и комментариев в интернете перед своим поединком с блоггером Джейком Полом. Причина проста – он не умеет пользоваться современными технологиями. В разговоре с изданием Bloody Elbow Тайсон откровенно признался.