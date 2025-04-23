Майк Тайсон назвал тройку лучших боксеров мира

В то время как миллионы фанатов бокса по всему миру спорят, кто самый сильный в ринге сегодня, свою версию лучших боксеров представил Майк Тайсон. Легендарный чемпион в тяжелом весе и один из самых влиятельных боксеров мира удивил неожиданным выбором.

Майк Тайсон. Фото из открытых источников

Большинство экспертов в мире бокса сегодня назовут лучшими боксерами мира таких тяжеловесов, как Александр Усик, Тайсон Фьюри или Даниэль Дюбуа. Однако Майк Тайсон избрал трех американцев, выступающих в более низких весовых категориях.

"Дэвид Бенавидес, Теренс Кроуфорд, Джервонта Дэвис. Мне очень нравятся эти ребята", — сказал Майк Тайсон.

Дэвид Бенавидес – американский боксер мексиканского происхождения. Дэвид начинал с проблем с дисциплиной и лишним весом, однако уже в 20 лет стал чемпионом мира по версии WBC. Его победа над украинским боксером Александром Гвоздиком в 2023 году и дальнейший успех против Дэвида Моррелла лишь укрепили позиции Бенавидеса.

Теренс Кроуфорд – первый в мире боксер, сумевший объединить все четыре основных пояса чемпиона мира сразу в двух весовых категориях. 37-летний Кроуфорд остается непобедимым боксером. Он одержал 41 победу в 41 поединке, 31 из которых завершился нокаутом.

Джервонта Дэвис – американский боксер, имеющий 30 побед, из которых 28 нокаутом. Он считается одним из самых опасных панчеров современного бокса. В течение многих лет он работал с Флойдом Мэйуэзером, который повлиял на его спортивное и маркетинговое развитие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик назвал лучшего боксера мира.

Также "Комментарии" писали, что будущая звезда мирового бокса бросил вызов Усику.