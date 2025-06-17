Майк Тайсон назвал боксера, которого он боится больше всего

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Легендарный боксер Майк Тайсон признался, кто из соперников оставил самый большой след в его памяти. По словам "Железного Майка" самым страшным соперником за всю его боксерскую карьеру был Эвандер Холифилд.
Майк Тайсон. Фото из открытых источников
Майк Тайсон в интервью для журнала Ring, назвал имя боксера, которого он боится больше всего.
Первая встреча Тайсона и Холифилда состоялась в ноябре 1996 года в Лас-Вегасе. Тогда Тайсон вернулся на ринг после заключения и серии поразительных побед. Он нокаутировал Питера Макнили, Бастера Метиса-младшего и Фрэнка Бруно, завоевав пояс WBC.
Однако бой с Холифилдом стал для "Железного Майка" настоящим испытанием. Холифилд доминировал благодаря точным ударам и отличным контратакам. В шестом раунде он отправил Тайсона в нокдаун, а в одиннадцатом завершил бой техническим нокаутом.
Их матч-реванш в 1997 году стал легендарным благодаря скандальному инциденту. В третьем раунде Тайсон откусил часть уха Холифилда, за что был немедленно дисквалифицирован.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Майк Тайсон назвал тройку лучших боксеров мира.
Также "Комментарии" писали о том, как Майк Тайсон рассказал, как застукал бывшую жену с Брэдом Питтом.
Новости