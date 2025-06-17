Майк Тайсон назвал боксера, которого он боится больше всего

Легендарный боксер Майк Тайсон признался, кто из соперников оставил самый большой след в его памяти. По словам "Железного Майка" самым страшным соперником за всю его боксерскую карьеру был Эвандер Холифилд.

Майк Тайсон. Фото из открытых источников

Майк Тайсон в интервью для журнала Ring, назвал имя боксера, которого он боится больше всего.

" Холифилд. Большой чемпион: челюсть, сердце, решительность, трудовая этика, манера поведения. Он сильно бил обеими руками и с чистой агрессией. Я хотел психологически повлиять на людей, спровоцировать реакцию – но он этого не сделал. Он был отличным боксером. Я бы сказал, что он был лучшим соперником, с которым я когда-нибудь сталкивался", — сказал Тайсон.

Первая встреча Тайсона и Холифилда состоялась в ноябре 1996 года в Лас-Вегасе. Тогда Тайсон вернулся на ринг после заключения и серии поразительных побед. Он нокаутировал Питера Макнили, Бастера Метиса-младшего и Фрэнка Бруно, завоевав пояс WBC.

Однако бой с Холифилдом стал для "Железного Майка" настоящим испытанием. Холифилд доминировал благодаря точным ударам и отличным контратакам. В шестом раунде он отправил Тайсона в нокдаун, а в одиннадцатом завершил бой техническим нокаутом.

Их матч-реванш в 1997 году стал легендарным благодаря скандальному инциденту. В третьем раунде Тайсон откусил часть уха Холифилда, за что был немедленно дисквалифицирован.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Майк Тайсон назвал тройку лучших боксеров мира.

Также "Комментарии" писали о том, как Майк Тайсон рассказал, как застукал бывшую жену с Брэдом Питтом.