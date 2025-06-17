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Майк Тайсон назвал боксера, которого он боится больше всего

Эвандер Холифилд стал для Майка Тайсона самым страшным соперником в боксе.

сегодня, 16:10
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Автор:
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Slava Kot

Легендарный боксер Майк Тайсон признался, кто из соперников оставил самый большой след в его памяти. По словам "Железного Майка" самым страшным соперником за всю его боксерскую карьеру был Эвандер Холифилд.

Майк Тайсон назвал боксера, которого он боится больше всего

Майк Тайсон. Фото из открытых источников

Майк Тайсон в интервью для журнала Ring, назвал имя боксера, которого он боится больше всего.

"Холифилд. Большой чемпион: челюсть, сердце, решительность, трудовая этика, манера поведения. Он сильно бил обеими руками и с чистой агрессией. Я хотел психологически повлиять на людей, спровоцировать реакцию – но он этого не сделал. Он был отличным боксером. Я бы сказал, что он был лучшим соперником, с которым я когда-нибудь сталкивался", — сказал Тайсон.

Первая встреча Тайсона и Холифилда состоялась в ноябре 1996 года в Лас-Вегасе. Тогда Тайсон вернулся на ринг после заключения и серии поразительных побед. Он нокаутировал Питера Макнили, Бастера Метиса-младшего и Фрэнка Бруно, завоевав пояс WBC.

Однако бой с Холифилдом стал для "Железного Майка" настоящим испытанием. Холифилд доминировал благодаря точным ударам и отличным контратакам. В шестом раунде он отправил Тайсона в нокдаун, а в одиннадцатом завершил бой техническим нокаутом.

Их матч-реванш в 1997 году стал легендарным благодаря скандальному инциденту. В третьем раунде Тайсон откусил часть уха Холифилда, за что был немедленно дисквалифицирован.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Майк Тайсон назвал тройку лучших боксеров мира.

Также "Комментарии" писали о том, как Майк Тайсон рассказал, как застукал бывшую жену с Брэдом Питтом.



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