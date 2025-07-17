Леннокс Льюис и Тайсон Фьюри дали прогноз на бой Усик-Дюбуа

Судьба титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе решится 19 июля на стадионе Уэмбли. На ринге во второй раз встретятся украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа. Пока бойцы завершают подготовку, мировые звезды бокса Леннокс Льюис и Тайсон Фьюри уже сделали свои ставки на победителя боя Усик-Дюбуа.

Прогноз на бой Усик – Дюбуа. Фото из открытых источников

Тайсон Фьюри, недавно дважды проигравший Александру Усику, неожиданно поставил на его соперника. По мнению "цыганского короля", у Даниэля Дюбуа есть все шансы удивить мир и победить украинского боксера.

"Усик очень опытный, он провел два боя со мной. Выиграл он или нет, вопрос дискуссионный. Но Дюбуа может нанести такой удар, как в первом бою, и снова причинить ему боль", — прогнозирует Фьюри.

Похожего мнения придерживается бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис. Он убежден, что Дюбуа настроен серьезно и сможет победить Усика.

"Даниэль настроился на победу над Усиком в матче-реванше. Его следующая цель – стать абсолютным чемпионом мира", — дал прогноз Льюис.

Отметим, что оба боксера являются британцами, равно как и Даниэль Дюбуа. Однако иного мнения относительно результата поединка у мексиканского боксера Сауля Альвареса. Абсолютный чемпион во втором среднем весе даже сделал ставку в полмиллиона долларов на победу Александра Усика.

"Когда я вижу кого-то с такой сосредоточенностью, я ставлю на него", – рассказал Альварес.

В случае победы Усика Альварес получит 130 тысяч долларов прибыли.

Поединок Усик-Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне. На кону стоит объединение всех главных поясов в супертяжелом весе. Усик уже имеет титулы WBA, WBO, WBC и IBO, а победа позволит ему официально закрепить второй раз статус абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

Первое сражение между этими боксерами состоялось в 2023 году. Тогда Усик победил техническим нокаутом в 9 раунде. Во время поединка с Дюбуа произошел спорный момент, когда британец ударил Усика ниже пояса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, каковы шансы на победу Усика в бою с Дюбуа.

Также "Комментарии" писали, какой гонорар получит Усик за бой с Дюбуа.