"Легко побью Усика": американский боксер бросил вызов украинскому чемпиону

Американский супертяж Джаррелл Миллер заявил, что без особого труда сможет победить непобедимого украинского боксера Александра Усика. Уверенность Миллера основывается на его агрессивном мощном стиле боя с акцентом на физическое преимущество.

Джаррелл Миллер. Фото из открытых источников

35-летний Джаррелл Миллер выразил убеждение, что может сломить доминирование Усика в тяжелейшем дивизионе. По словам американского боксера, он способен победить в бою украинского абсолютного чемпиона.

"Я уверен, что легко смогу побить Усика. Мне нужно нормально потренироваться и провести полноценный лагерь, чтобы победить его. Я перееду украинца. У него будут огромные проблемы. Он всегда испытывает трудности, когда его соперники опускают подбородок и уходят в жесткий бой", — заявил Миллер.

Это далеко не первое громкое заявление в карьере американца, которого за агрессивную манеру ведения боя прозвали "Big Baby". За свою карьеру в боксе Миллер провел 29 поединков, где одержал 26 побед, в том числе 22 нокаута.

У Миллера есть победы над Джеральдом Вашингтоном, Томашем Адамеком, Жоаном Дюопа и Богданом Дину. В декабре 2023 года он потерпел первое поражение, уступив нокаутом Даниэлю Дюбуа. Тому самому британцу, которого Усик победил нокаутом в пятом раунде в июле 2025 года.

Последний поединок Миллера состоялся в августе 2024 против Энди Руиса. Бой завершился ничьей. После этого Миллер не выходил на ринг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик официально получил нового соперника на ринге.

Также "Комментарии" писали, что экс-промоутер Усика сделал неожиданное заявление о карьере боксера: "не хочу его видеть".