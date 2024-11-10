Легенда спорта навсегда: от чего умер Вячеслав Узелков

9 ноября стало известно о смерти украинского боксера Вячеслава Узелкова. Еще несколько дней назад спортсмен публиковал стороз в социальных сетях, а уже на следующий день распространилась печальная новость о его смерти.

Вячеслав Узелков (фото из открытых источников)

Украинский фотожурналист Ефрем Лукацкий посвятил пост памяти Узелкову на своей странице в Facebook, где поделился своими воспоминаниями о общих моментах с чемпионом. "Имел честь снимать бои нашего чемпиона Вячеслава Узелкова. Сегодня после тяжелой болезни он ушел от нас. Прощай, чемпион", — написал Лукацкий.

В комментариях под постом подписчики журналиста стали интересоваться причиной смерти боксера. Выяснилось, что, несмотря на недавно перенесенную операцию на сердце, у Узелкова произошел тромб в сердце, а также гангрена ног. "Очень тяжело (болел – авт.), тромб в сердце, гангрена ног", – объяснил Лукацкий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на 45-м году жизни скончался известный украинский боксер . Украинский спорт переживает потерю: скончался известный боксер Вячеслав Узелков. Ему было всего 45 лет. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце и проходил реабилитацию, но, к сожалению, жизнь прервалась.

Вячеслав родился в апреле 1979 года в Виннице. Его спортивная карьера началась с любительского бокса, где он завоевал медали на мировых и европейских соревнованиях. В 2004 году Узелков перешел в профессиональный бокс, и его первый поединок стал победным – он одолел россиянина Сулеймана Джерилова. Долгий и успешный путь в профессиональном ринге Вячеслав завершил в 2013 году после боя с сербом Геардом Аетовичем.

