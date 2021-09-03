Легенда мирового бокса шокировал признанием: в детстве его изнасиловали

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Елизавета Черных
Экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, которого прозвали "Золотым мальчиком", 48-летний спортсмен Оскар Де Ла Хойя признался в ужасном: в 13-летнем возрасте он был подвержен сексуальному насилию со стороны взрослой женщины. Шокирующими воспоминаниями из прошлого боксер поделился в интервью Los Angeles Time, пишет УНИАН.
Оскар Де Ла Хойя - фото из открытых источников
Кроме того, спортсмен сообщил, что эти события и до сих пор являются болезненными для него.
К слову, Де Ла Хойя снова готовится выйти на ринг. 11 сентября, впервые с 2008-го года, у него состоится бой с бывшим чемпионом UFC - Витором Белфортом из Бразилии.
За свою блестящую карьеру легендарный боксер провел 45 профессиональных поединков, в 39 их которых одержал победу над соперников. Де Ла Хойя — обладатель золотой медали Олимпийских игр в Барселоне 1992-го года, а также множества элитных поясов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярного британского телеведущего Пола Балларда, который в прошлом вел детское шоу под названием Diggit, обвинили в убийстве двух человек, а также в изнасиловании женщины в гостиничном номере. После совершенного изнасилования телезвезда стала угрожать своей жертве и говорить, что она умрет в результате теракта. Вскоре пострадавшей удалось сбежать из номера и оповестить о случившемся сотрудника гостиницы.
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