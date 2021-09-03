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Главная Новости Спорт бокс Легенда мирового бокса шокировал признанием: в детстве его изнасиловали
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Легенда мирового бокса шокировал признанием: в детстве его изнасиловали

Это произошло на турнире по боксу на Гавайских островах

сегодня, 12:23
Автор:

Елизавета Черных

Экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, которого прозвали "Золотым мальчиком", 48-летний спортсмен Оскар Де Ла Хойя признался в ужасном: в 13-летнем возрасте он был подвержен сексуальному насилию со стороны взрослой женщины. Шокирующими воспоминаниями из прошлого боксер поделился в интервью Los Angeles Time, пишет УНИАН. 

Легенда мирового бокса шокировал признанием: в детстве его изнасиловали

Оскар Де Ла Хойя - фото из открытых источников

"Меня изнасиловали в 13 лет. Это сделала женщина. Она была намного старше меня. Ей было более 35 лет. Это произошло на турнире по боксу на Гавайских островах. То есть я не просто потерял девственность в 13 лет. Меня ее лишили, я был изнасилован", — откровенно признался Оскар Де Ла Хойя.

Кроме того, спортсмен сообщил, что эти события и до сих пор являются болезненными для него. 

К слову, Де Ла Хойя снова готовится выйти на ринг. 11 сентября, впервые с 2008-го года, у него состоится бой с бывшим чемпионом UFC -  Витором Белфортом из Бразилии.

За свою блестящую карьеру легендарный боксер провел 45 профессиональных поединков, в 39 их которых одержал победу над соперников. Де Ла Хойя — обладатель золотой медали Олимпийских игр в Барселоне 1992-го года, а также множества элитных поясов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярного британского телеведущего Пола Балларда, который в прошлом вел детское шоу под названием Diggit, обвинили в убийстве двух человек, а также в изнасиловании женщины в гостиничном номере. После совершенного изнасилования телезвезда стала угрожать своей жертве и говорить, что она умрет в результате теракта. Вскоре пострадавшей удалось сбежать из номера и оповестить о случившемся сотрудника гостиницы.


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Источник: https://sport.unian.net/boxing/legendarnyy-bokser-priznalsya-chto-ego-v-detstve-iznasilovala-zhenshchina-novosti-boksa-11533123.html?_gl=1*1vuztv8*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYzMDY0OTAyOC4zNS4xLjE2MzA2NTc3ODYuNTg.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYz
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