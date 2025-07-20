Кто победил в реванше боя Усик – Дюбуа: исход поединка

19 июля украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа нокаутом в 5 раунде. Поединок завершился безоговорочной победой Усика, снова ставшего абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа. Фото из открытых источников

Поединок между Усиком и Дюбуа стал главным боксерским событием года, ведь это не просто бой. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, который объединяет пять престижных поясов: WBA, WBO, IBO, IBF и WBC. До боя Усик владел четырьмя основными титулами, тогда как у Дюбуа был один пояс – IBF.

Бой-реванш Усик – Дюбуа оказался напряженным и нервным с точными ударами от обоих боксеров. Однако результат сражения решили точные удары украинского боксера, которые принесли победу Усику и отправили Даниэля Дюбуа в нокаут. Для украинского боксера это уже 24 подряд победа на профессиональном ринге, причем 15 из них Усик получил нокаутом и ни одного боя не проиграл. У Дюбуа это третье поражение в карьере, и второе от Усика. В общей сложности Дюбуа имеет в активе 25 боев, в которых одержал 22 победы, в том числе 21 одержана нокаутом.

38-летний Усик получил за бой с 27-летним Дюбуа рекордные для себя 132,28 миллиона долларов, тогда как призовые Дюбуа составляли 71,22 миллиона долларов. Оба боксера заработали самые большие гонорары в своей карьере.

Победа в реванше с Дюбуа не только укрепила репутацию Усика как одного из лучших тяжеловесов современности, но и еще раз подтвердила его статус боксера мирового уровня, не потерпевшего ни одного поражения за более чем десятилетие в профессиональном спорте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Майк Тайсон назвал тройку лучших боксеров мира. Попал ли в список Усик.

Также "Комментарии" писали, что Дюбуа заверил, что после боя с ним Усик завершит карьеру.