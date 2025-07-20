Кто будет следующим соперником Усика: кого назвал боксер после боя с Дюбуа

19 июля Александр Усик одержал победу нокаутом над Даниэлем Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. После боя украинец назвал имена потенциальных соперников против которых может снова выйти на ринг: Тайсон Фьюри, Дерек Чисора, Энтони Джошуа и Джозеф Паркер.

Александр Усик. Фото из открытых источников

В пятом раунде поединка против британца Даниэля Дюбуа Александр Усик снова доказал, почему его считают одним из лучших тяжеловесов мира. Украинский боксер победил Дюбуа нокаутом и, таким образом, не только сохранил чемпионские пояса, но и объединил титулы ведущих боксерских организаций WBA, WBC, IBF, IBO и WBO. Благодаря этому Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

После боя прямо в ринге украинец поделился своими мыслями о будущем. В первую очередь Усик подчеркнул, что хочет вернуться домой к детям и жене и отдохнуть. Однако, несмотря на желание взять паузу, боксер озвучил имена возможных последующих соперников.

"О, возможно, это Тайсон Фьюри. Возможно, у нас есть варианты: Дерек Чисора и Энтони Джошу. Возможно, Джозеф Паркер. Послушайте, я не могу сейчас сказать, потому что хочу вернуться домой", — назвал Усик своих возможных соперников.

Потенциальные соперники Усика

Тайсон Фьюри – английский боксер, экс-чемпион мира, известный как "Цыганский Король". Фьюри уже дважды уступал Усику, однако третье сражение между ними могло бы стать масштабным событием и собрать большую зрительскую аудиторию.

Дерек Чисора – опытный британский боец, которого Усик уже побеждал в 2020 году. 41-летний Чисора недавно вызвал украинца на ринг и активно продвигает себя как кандидата на реванш.

Энтони Джошуа – еще один титулованный британец, экс-чемпион мира и олимпийский чемпион. Усик уже дважды одолел его по очкам, но у их соперничества есть потенциал для продолжения.

Джозеф Паркер – новозеландец и действующий временный чемпион WBO. Именно он считается официальным претендентом на титул по решению организации. Однако другие соперники Усика могут оказаться более коммерчески выгодными.

Также сообщалось, что потенциальными соперниками Усика могли стать 59-летний Майк Тайсон и блогер Джейк Пол, который вызвал украинского боксера на бой по правилам ММА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик сказал после боя и кому посвятил победу над Дюбуа.

Также "Комментарии" писали, что соперник Усика возобновил свою карьеру, чтобы выйти на ринг в последний раз против украинца.