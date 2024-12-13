Громкая пощечина в спорте: символ России стерли с главного трофея

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выполнил свое обещание: с чемпионского пояса организации убрали российский флаг. Об этом заявил глава WBC Ukraine Николай Ковальчук, представив обновленный трофей. Вместо триколора России на поясе теперь изображен флаг Саудовской Аравии.

WBC убрал флаг РФс главного боксерского трофея

Этот жест WBC стал знаковым решением для боксерского сообщества, особенно накануне реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. К слову, именно там проходил и первый бой между украинцем и британцем, который завершился победой Усика по решению судей.

Важно отметить, что Тайсон Фьюри сразу после поражения воспользовался правом на реванш, закрепленным в контракте. Оба спортсмена уже завершили свои тренировки и готовятся к одному из самых ожидаемых боев этого года.

Украинские зрители смогут увидеть реванш в ночь с 21 на 22 декабря благодаря официальному транслятору — медиасервису MEGOGO.

Ранее "Комментарии" писали, что официальный проморолик к реваншу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже успел привлечь внимание поклонников бокса по всему миру. Яркое видео поражает кинематографическим подходом и нестандартной концепцией, что делает его похожим больше на трейлер к голливудскому фильму, чем на обычное спортивное промо. В видео Усик появляется в разных образах, которыми пугает Фьюри.

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