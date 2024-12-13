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Громкая пощечина в спорте: символ России стерли с главного трофея

WBC обновил чемпионский пояс, отказавшись от российского флага

сегодня, 13:53
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Черновалова Кристина

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выполнил свое обещание: с чемпионского пояса организации убрали российский флаг. Об этом заявил глава WBC Ukraine Николай Ковальчук, представив обновленный трофей. Вместо триколора России на поясе теперь изображен флаг Саудовской Аравии.

Громкая пощечина в спорте: символ России стерли с главного трофея

WBC убрал флаг РФс главного боксерского трофея

Этот жест WBC стал знаковым решением для боксерского сообщества, особенно накануне реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. К слову, именно там проходил и первый бой между украинцем и британцем, который завершился победой Усика по решению судей.                                   

Важно отметить, что Тайсон Фьюри сразу после поражения воспользовался правом на реванш, закрепленным в контракте. Оба спортсмена уже завершили свои тренировки и готовятся к одному из самых ожидаемых боев этого года.                                                        

Украинские зрители смогут увидеть реванш в ночь с 21 на 22 декабря благодаря официальному транслятору — медиасервису MEGOGO.

Ранее "Комментарии" писали, что официальный проморолик к реваншу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже успел привлечь внимание поклонников бокса по всему миру. Яркое видео поражает кинематографическим подходом и нестандартной концепцией, что делает его похожим больше на трейлер к голливудскому фильму, чем на обычное спортивное промо. В видео Усик появляется в разных образах, которыми пугает Фьюри.                                 

Читайте также на портале "Комментарии" — Даниэль Дюбуа вызвал Усика на реванш и пообещал прикончить украинца.           



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1922028841622144
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