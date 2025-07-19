Это станет рекордом: сколько Усику заплатят за реванш с Дюбуа

19 июля на стадионе "Уэмбли" в столице Великобритании состоится исторический бой между украинцев Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Два супертяжа сойдутся в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Этот бой станет самым дорогим для обоих боксеров.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: из открытых источников

По инсайдерской информации, которая уже есть в сети, боксеры получат за этот поединок рекордные для обоих суммы. Александр Усик улучшит своей финансовое состояние на 132 миллиона долларов. А Даниэль Дюбуа – на 71 миллион долларов.

Эти суммы превышают даже гонорары за мегабои Усика с Тайсоном Фьюри, проходившие под патронатом Саудовской Аравии.

Если же говорить о предыдущих гонорарах Александра Усика, то они были следующими: Усик – Джошуа И: 13 млн$, Усик — Джошуа II: 35 млн$, Усик — Фьюри І: 45 млн$, Усик — Фьюри II: 104,5 млн$.

Стоит напомнить, что первый поединок Усика с Дюбуа состоялся в 2023 году в Польше и имел скромный бюджет — 8-10 млн долларов, из которых украинский боксер получил около 75%.

Сейчас же интерес к реваншу вырос в разы, а вместе с ним – и коммерческая ценность боя.

На карту поставлены все основные пояса в супертяжелом весе: WBA, WBC, IBF, WBO и IBO. Усик — действующий абсолютный чемпион, Дюбуа — официальный претендент и обладатель титула IBF.

Бой Усик — Дюбуа II может войти в историю не только спортивным результатом, но и финансовыми масштабами. Усик — первый украинский боксер, который может получить более 100 млн долларов дважды подряд, подтверждая статус суперзвезды мирового бокса.

Читайте также на портале "Комментарии" — реванш между чемпионом мира по боксу Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это вторая встреча боксеров и букмекеры снова прогнозируют победу Усика, однако шансы Дюбуа выросли.



