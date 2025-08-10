logo

Дюбуа дисквалифицирован от бокса после боя с Усиком: какая причина
НОВОСТИ

Дюбуа дисквалифицирован от бокса после боя с Усиком: какая причина

Даниэль Дюбуа временно отстранен от бокса после боя с Александром Усиком.

10 августа 2025, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Британский боксер Даниэль Дюбуа, проигравший 19 июля 2025 года в реванше Александру Усику, временно дисквалифицирован от выступлений в боксе. Такая информация появилась в профайле спортсмена на авторитетном боксерском портале BoxRec.

Дюбуа дисквалифицирован от бокса после боя с Усиком: какая причина

Дюбуа отстранили от бокса после боя с Усиком. Фото из открытых источников

Решение о временном отстранении Даниэля Дюбуа принял Британский боксерский совет контроля (BBBoC). Официальная дисквалификация британца продлится до 2 сентября 2025 года. Причиной такого решения стало медицинское отстранение, являющееся стандартной практикой в профессиональном боксе для защиты здоровья бойцов после серьезных поединков.

Временные отстранения в боксе вводятся из соображений безопасности. Это своеобразная пауза для восстановления после полученных травм и нагрузок. Ее длительность зависит от характера окончания боя. Например, после обычного поединка отстранение длится минимум 7 дней, после технического нокаута – 30 дней, а после чистого нокаута – 60 дней.

Конечную дату возврата по дисквалификации врачи определяют также учитывая травмы, полученные в ринге. К примеру, после победы Усика над Тайсоном Фьюри, украинский чемпион получил 36-дневное отстранение от бокса.

Дюбуа дисквалифицирован от бокса после боя с Усиком: какая причина - фото 2

Дюбуа временно отстранен от бокса

Однако такое отстранение не запрещает тренировки и не влияет на долгосрочные планы спортсмена. Это больше определенная формальность, чем подлинная дисквалификация. После завершения медицинского отстранения Дюбуа сможет вернуться к полноценным боям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик также был временно дисквалифицирован после боя с Дюбуа.

Также "Комментарии" писали, что американский боксер бросил вызов Усику. По его словам, он легко поразит украинца.



Источник: https://boxrec.com/en/box-pro/787430
