Дюбуа дисквалифицирован от бокса после боя с Усиком: какая причина

Британский боксер Даниэль Дюбуа, проигравший 19 июля 2025 года в реванше Александру Усику, временно дисквалифицирован от выступлений в боксе. Такая информация появилась в профайле спортсмена на авторитетном боксерском портале BoxRec.

Дюбуа отстранили от бокса после боя с Усиком. Фото из открытых источников

Решение о временном отстранении Даниэля Дюбуа принял Британский боксерский совет контроля (BBBoC). Официальная дисквалификация британца продлится до 2 сентября 2025 года. Причиной такого решения стало медицинское отстранение, являющееся стандартной практикой в профессиональном боксе для защиты здоровья бойцов после серьезных поединков.

Временные отстранения в боксе вводятся из соображений безопасности. Это своеобразная пауза для восстановления после полученных травм и нагрузок. Ее длительность зависит от характера окончания боя. Например, после обычного поединка отстранение длится минимум 7 дней, после технического нокаута – 30 дней, а после чистого нокаута – 60 дней.

Конечную дату возврата по дисквалификации врачи определяют также учитывая травмы, полученные в ринге. К примеру, после победы Усика над Тайсоном Фьюри, украинский чемпион получил 36-дневное отстранение от бокса.

Дюбуа временно отстранен от бокса

Однако такое отстранение не запрещает тренировки и не влияет на долгосрочные планы спортсмена. Это больше определенная формальность, чем подлинная дисквалификация. После завершения медицинского отстранения Дюбуа сможет вернуться к полноценным боям.

