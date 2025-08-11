Два боксера погибли после боя на одном вечере бокса

В Токио два профессиональных боксера, Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава, скончались от черепно-мозговых травм после боев на одном турнире. Из-за их смерти японская боксерская комиссия объявила об изменениях в правилах.

Боксеры Шигетоши Котари и Хиромасса Уракава скончались. Фото из открытых источников

2 августа в знаменитом токийском зале Коракуэн-Холл проходил вечер бокса. Во время мероприятия двое боксеров Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава получили травмы головного мозга, а затем умерли.

Шигетоши Котари потерял сознание после 12-раундовой ничьей против чемпиона Восточной и Тихоокеанской боксерской федерации в легком весе Ямато Хаты. После боя он потерял сознание и был доставлен в больницу для экстренной операции. Несмотря на усилия медиков, пытавшихся лечить его субдуральную гематому, состояние, при котором кровь скапливается между черепом и мозгом, он скончался 8 августа.

Хиромасса Уракава потерпел поражение нокаутом на ринге против Йодзи Сайто и был доставлен в больницу для проведения краниотомии в попытке спасти ему жизнь. Он также умер через несколько дней – 9 августа.

Из-за смерти обоих 28-летних боксеров Японская боксерская комиссия объявила, что все титульные бои Восточной и Тихоокеанской боксерской федерации (OPBF) будут сокращены с 12 раундов до 10.

Всемирная боксерская организация (WBO) выразила глубокие соболезнования обоим семьям и японскому боксерскому сообществу в связи со смертью Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава.

"Покойся с миром, Шигетоши Котари. Мир бокса в печали по поводу трагической смерти японского бойца Шигетоши Котари, скончавшегося от травм, полученных во время своего титульного боя 2 августа. Воин на ринге. Боец духом. Ушел слишком рано", — говорится в заявлении WBO.

Через некоторое время появилось также заявление о смерти Хиромаса Уракава.

"WBO скучает в печали из-за смерти японского боксера Хиромасы Уракавы, который трагически скончался от травм, полученных во время боя против Йодзи Сайто 2 августа в Коракуэн-Холле в Токио. Эта новость появилась лишь через несколько дней после смерти Шигетоши Котари, умершего от травм, полученных в своем бою. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и японскому боксерскому сообществу в это невероятно тяжелое время", — отреагировала Всемирная боксерская организация.

