Два боксера погибли после боя на одном вечере бокса

В Токио два профессиональных боксера, Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава, скончались от черепно-мозговых травм после боев на одном турнире. Из-за их смерти японская боксерская комиссия объявила об изменениях в правилах.
Боксеры Шигетоши Котари и Хиромасса Уракава скончались. Фото из открытых источников
2 августа в знаменитом токийском зале Коракуэн-Холл проходил вечер бокса. Во время мероприятия двое боксеров Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава получили травмы головного мозга, а затем умерли.
Шигетоши Котари потерял сознание после 12-раундовой ничьей против чемпиона Восточной и Тихоокеанской боксерской федерации в легком весе Ямато Хаты. После боя он потерял сознание и был доставлен в больницу для экстренной операции. Несмотря на усилия медиков, пытавшихся лечить его субдуральную гематому, состояние, при котором кровь скапливается между черепом и мозгом, он скончался 8 августа.
Хиромасса Уракава потерпел поражение нокаутом на ринге против Йодзи Сайто и был доставлен в больницу для проведения краниотомии в попытке спасти ему жизнь. Он также умер через несколько дней – 9 августа.
Из-за смерти обоих 28-летних боксеров Японская боксерская комиссия объявила, что все титульные бои Восточной и Тихоокеанской боксерской федерации (OPBF) будут сокращены с 12 раундов до 10.
Всемирная боксерская организация (WBO) выразила глубокие соболезнования обоим семьям и японскому боксерскому сообществу в связи со смертью Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава.
