Что Усик сказал после боя: кому посвятил победу над Дюбуа

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Slava Kot
Украинский боксер Александр Усик 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" победил британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Усик объединил пояса пяти ведущих боксерских организаций WBA, WBC, IBO, IBF и WBO и одержал свою 24 победу без поражения в профессиональной карьере.
Александр Усик. Фото из открытых источников
Сразу после боя Усик поделился эмоциями с трибунами и телезрителями. Когда же его спросили о победе, Усик подчеркнул, что "38 лет — это только начало" и он еще "молодой парень". Украинский боксер поблагодарил святых и публику, которая его поддерживала и объяснил, почему победил Дюбуа.
Также Усик рассказал, кому посвящает свою победу. По словам боксера, бой против Дюбуа был не только за титулы, но и стал символом победы всем украинцам и военным, защищающим страну.
Для Усика это стала 24 победа. Он еще не проиграл ни одного сражения на профессиональном ринге в карьере.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик победил нокаутом Даниэля Дюбуа и второй раз получил звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Также "Комментарии" писали, что будущая звезда мирового бокса бросил вызов Усику.