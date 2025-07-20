Что Усик сказал после боя: кому посвятил победу над Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" победил британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Усик объединил пояса пяти ведущих боксерских организаций WBA, WBC, IBO, IBF и WBO и одержал свою 24 победу без поражения в профессиональной карьере.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Сразу после боя Усик поделился эмоциями с трибунами и телезрителями. Когда же его спросили о победе, Усик подчеркнул, что "38 лет — это только начало" и он еще "молодой парень". Украинский боксер поблагодарил святых и публику, которая его поддерживала и объяснил, почему победил Дюбуа.

"Почему получилось легче, чем в первом поединке? Не знаю. Спасибо Иисусу Христу, Деве Марии, моей команде и публике на "Уэмбли". Дюбуа? Брат, извини, но это спорт. Но мой народ хотел этой победы", — сказал Усик в ринге.

Также Усик рассказал, кому посвящает свою победу. По словам боксера, бой против Дюбуа был не только за титулы, но и стал символом победы всем украинцам и военным, защищающим страну.

"Хочу посвятить эту победу людям. Для людей по всему миру. Хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, защищающих нашу страну. Получил множество сообщений от разных подразделений, защищающих Украину — вы невероятны. Слава Украине", — ответил Усик.

Для Усика это стала 24 победа. Он еще не проиграл ни одного сражения на профессиональном ринге в карьере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик победил нокаутом Даниэля Дюбуа и второй раз получил звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Также "Комментарии" писали, что будущая звезда мирового бокса бросил вызов Усику.