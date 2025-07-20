Что сказал Дюбуа после нокаута от Усика: как назвали украинского боксера

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Второе сражение между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершилось эффектным нокаутом в пятом раунде. На легендарном стадионе "Уэмбли" украинец доказал свое преимущество, где завоевал пояс IBF и снова стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. После боя Даниэль Дюбуа и его команда прокомментировали поединок с Усиком и назвали его настоящей легендой бокса.
Дюбуа проиграл Усику. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
В пятом раунде Усик отправил Дюбуа сначала в нокдаун, а затем серией ударов в нокаут. Рефери стал считать до десяти, но британец не смог подняться. Судья зафиксировал досрочную победу Усика, защитившего свои пояса WBA, WBC и WBO и завоевавшего титул IBF.
После боя Дюбуа дал комментарии в ринге и признал преимущество Усика.
Его тренер Дон Чарльз также признал силу украинского боксера. По его словам, Дюбуа "молодой чемпион", еще вернется в ринг, но если он кому-то и может проиграть, то только такому как Александр Усик.
Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен назвал Усика легендой.
Для Дюбуа это поражение стало третьим в карьере. Он уступил Джо Джойсу в 2020 году и дважды Усику. Усик же одержал свою 24 победу на профессиональном ринге и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик сказал после боя с Дюбуа и кому посвятил победу.
Также "Комментарии" писали, что скандальный блогер-боксер вызвал Усика на бой по правилам ММА. Как отреагировал украинский боксер.