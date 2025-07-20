Что сказал Дюбуа после нокаута от Усика: как назвали украинского боксера

Второе сражение между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершилось эффектным нокаутом в пятом раунде. На легендарном стадионе "Уэмбли" украинец доказал свое преимущество, где завоевал пояс IBF и снова стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. После боя Даниэль Дюбуа и его команда прокомментировали поединок с Усиком и назвали его настоящей легендой бокса.

Дюбуа проиграл Усику. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В пятом раунде Усик отправил Дюбуа сначала в нокдаун, а затем серией ударов в нокаут. Рефери стал считать до десяти, но британец не смог подняться. Судья зафиксировал досрочную победу Усика, защитившего свои пояса WBA, WBC и WBO и завоевавшего титул IBF.

После боя Дюбуа дал комментарии в ринге и признал преимущество Усика.

"Отдал все, что мог. Возможно, в некоторых моментах я мог выглядеть острее, но надо отдать должное Усику. Я просто бился и пытался брать раунд за раундом. Я еще вернусь. Хочу всех поблагодарить за то, что пришли. Я отдался на максимум", — сказал Дюбуа после поражения.

Его тренер Дон Чарльз также признал силу украинского боксера. По его словам, Дюбуа "молодой чемпион", еще вернется в ринг, но если он кому-то и может проиграть, то только такому как Александр Усик.

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен назвал Усика легендой.

"Усик — современная легенда. В любом поколении он был бы отличным бойцом. Без претензий, лучший победил в тот вечер", — сказал Уоррен.

Для Дюбуа это поражение стало третьим в карьере. Он уступил Джо Джойсу в 2020 году и дважды Усику. Усик же одержал свою 24 победу на профессиональном ринге и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик сказал после боя с Дюбуа и кому посвятил победу.

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