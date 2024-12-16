Боксер вышел на бой против украинца в носках "ВСУ"

Нигерийский боксер Майк Игвегбе во время боя с украинцем Игорем Цымбалюком поддержал Украину, надев носки с логотипом Вооруженных сил Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом сообщает Top Boxing Generation.

После матча спортсмен заявил, что часть своего гонорара передаст в поддержку украинских защитников.

“Носки Майка Игвегбе в поединке с Цымбалюком. А после боя нигериец заявил, что хочет перечислить часть своего гонорара украинским военным. Thank you, Young Mike”, — говорится в сообщении.

Однако носки ВСУ не помогли Игвегбе одержать победу над украинцем. Все судьи единодушно отдали предпочтение Цимбалюку.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, почему умер известный боксер Вячеслав Узелков.

9 ноября ушел из жизни известный боксер, тренер проекта "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков, которому было 45 лет. 11 ноября его похоронили в Виннице.

Сначала в Сети распространялась информация, что спортсмен умер, потому что внезапно оторвался тромб. Однако вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова частично опровергает это. Она сообщила, что Вячеслав Узелков снова попал в больницу в Виннице. По ее словам, у боксера было много тромбов, так что шансов выжить просто не было. "Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно", — рассказала Шатерникова в комментарии для Oboz.ua.

Она также добавила, что Вячеслав Узелков боролся за жизнь в больнице в Виннице, где он неделю провел в коме. У него останавливалось сердце, но врачам удалось снова запустить его в работу. Из комы боксер, к сожалению, так и не вышел. Отметим, Вячеслав Узелков ушел из жизни 9 ноября в возрасте 45 лет. Причиной смерти боксера стали серьезные проблемы со здоровьем, в том числе с сердцем.