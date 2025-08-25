Александр Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира: сколько заработал

Абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик стал единственным украинцем в десятке самых богатых боксеров за всю историю спорта. Его состояние оценили в 165 миллионов долларов, что обеспечило ему шестое место в рейтинге.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Как сообщает GiveMeSport, основную часть доходов украинца составляют гонорары за поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. По данным издания, только второй бой с Фьюри принес Усику около 100 миллионов долларов, также значительные суммы он получил за первый бой с британцем и за два поединка против Джошуа.

По данным издания, Саудовская Аравия радикально изменила финансовый ландшафт бокса, предлагая рекордные гонорары топ-бойцам за проведение поединков на своей территории. Именно это позволило украинцу выйти на уровень мировых лидеров по заработкам.

Несмотря на феноменальные доходы Усика, до абсолютного рекордсмена ему еще далеко. Самый богатый боксер всех времен – Флойд Мейвезер владеет состоянием в 400 миллионов долларов. Это, несмотря на то, что он закончил карьеры еще в 2017 году с идеальным показателем в 50 побед из 50.

10 самых богатых боксеров в истории:

1. Флойд Мейвезер – 400 миллионов долларов

2. Джордж Форман – 300 миллионов долларов

3. Сауль "Канело" Альварес – 250 миллионов долларов

4. Мэнни Пакьяо – 220 миллионов долларов

5. Оскар Де Ла Хойя – 200 миллионов долларов

6. Александр Усик – 165 миллионов долларов

7. Тайсон Фьюри – 146 млн долларов

8. Леннокс Льюис – 120 миллионов долларов

9. Шугар Рэй Леонард – 120 миллионов долларов

10. Джейк Пол – 100 миллионов долларов

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько денег заработал Василий Ломаченко за свою боксерскую карьеру.

Также "Комментарии" писали, что американский боксер бросил вызов Александру Усику.