Александр Усик и Тайсон Фьюри отстранены от бокса после боя: что известно

Украинский боксер Александр Усик снова подтвердил свой статус одного из лучших боксеров соверменности в тяжелом весе и одолел Тайсона Фьюри в реванше. Однако сразу после боя оба спортсмена были отстранены от бокса Мировым боксерским советом (WBC). Причиной послужили стандартные правила безопасности, касающиеся здоровья бойцов после тяжелых поединков.

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: DAZN

WBC решила отстранить обоих боксеров на 24 дня для обеспечения их возобновления после поединка, который длился все 12 раундов. Такой термин отстранения является обычной практикой в боксе и иногда используется для боксеров после некоторых поединков.

"Отстранение вступает в силу немедленно для обоих мужчин, отстраняя их на короткий период в 2024 году на 24 дня", — пишет ресурс Givemesport.

Если бы бой завершился техническим нокаутом, период отстранения составлял бы 30 дней, а в случае нокаута – 60 дней. Оба боксера смогут вернуться к активным тренировкам и возможным переговорам о новых поединках после завершения 24-дневного отстранения.

Это не в первый раз боксеров отстраняют от бокса. В первом поединке между Усиком и Фьюри, состоявшемся в мае, британского боксера отстранили на одну неделю, тогда как Усика на две. Это было связано с травмами, в том числе четырьмя швами, которые наложили украинскому боксеру после первого поединка.

В ночь на 22 декабря Александр Усик успешно защитил все свои пояса в тяжелом весе, победив Тайсона Фьюри единогласным решением судей со счетом 116 против 112. Таким образом, украинский боксер остался непобедимым, тогда как у британца два поражения в карьере – все полученные от Усика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик назвал лучшего боксера мира.

Также "Комментарии" писали о том, как искусственный интеллект оценил бой между Усиком и Фьюри.