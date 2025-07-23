Александр Усик должен заплатить безумные налоги с боя против Дюбуа: сколько останется

За победу над Дэниелем Дюбуа украинский боксер Александр Усик получил рекордные 132 миллиона долларов. Но большая часть этой суммы пойдет на уплату налогов. Об этом журналистам Новости. LIVE сообщил адвокат Роман Симутин.

Александр Усик должен заплатить безумные налоги по бою против Дюбуа: сколько останется

По его словам, как налоговый резидент Украины Усик должен задекларировать доход и уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Сумма налогов:

- НДФЛ — 23,81 млн долларов (994,6 млн грн)

- Военный сбор — 6,6 млн долларов (275,7 млн грн)

- Итого — 30,41 млн долларов (1,27 млрд гривен)

После всех отчислений Усик получит "чистыми" около 101,87 млн. долларов (4,25 млрд. гривен).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что боксеры Александр Усик и Даниэль Дюбуа получат рекордные гонорары за совместное сражение в сверхтяжелом весе.

Общая сумма выплат за поединок составит $203,5 млн, отмечают News Bet365. Украинский боксер Александр Усик, владеющий всеми чемпионскими поясами WBA, WBO, WBC и IBO, получит $132,28 млн. Этот гонорар станет самым большим в его карьере. Дюбуа заработает $71,22 млн. Для британского боксера это тоже будет рекордная прибыль. У украинца уже был большой доход с поединков против Тайсона Фьюри. За первое сражение с британцем Усик получил $45 млн. Реванш принес ему еще $114 млн.

Также "Комментарии" писали , что бой-реванш Усик – Дюбуа оказался напряженным и нервным, с точными ударами от обоих боксеров. Однако результат сражения решили точные удары украинского боксера, которые принесли победу Усику и отправили Даниэля Дюбуа в нокаут. Для украинского боксера это уже 24 подряд победа на профессиональном ринге, причем 15 из них Усик получил нокаутом и ни одного боя не проиграл.