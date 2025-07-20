Александр Усик дисквалифицирован после боя с Дюбуа: что произошло

Украинский боксер Александр Усик снова доказал свое преимущество в мире бокса и завершил бой с британцем Даниэлем Дюбуа зрелищным нокаутом в пятом раунде на стадионе "Уэмбли". Однако после боя обоих боксеров дисквалифицировали. Какова причина такого решения и стоит ли волноваться.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Усик одержал убедительную победу, нокаутировав Дюбуа и вернул себе статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако после боя Александра Усика дисквалифицировали от бокса. Подобное отстранение получил также Даниэль Дюбуа. Хотя это может показаться странным, это стандартные правила бокса.

Дисквалификация, которая может выглядеть как санкция или наказание, на самом деле является регламентированным медицинским мероприятием непосредственно после боев, введенных для защиты здоровья спортсменов.

Это стандартная практика в профессиональном боксе. Ее цель предоставить спортсменам официальное медицинское время для восстановления. Продолжительность зависит от характера завершения боя. Например, после обычного поединка дисквалификация составляет минимум 7 дней. При техническом нокауте отстранение увеличивается до 30 дней, а после нокаута, как в случае с Дюбуа – до 60 дней.

Также на срок дисквалификации влияют травмы полученные в бою. Поэтому окончательный срок определяют врачи в зависимости от состояния бойца. К примеру, после боя Усика с Тайсоном Фьюри дисквалификация продолжалась 36 дней.

Временная дисквалификация не означает отстранения от тренировок или будущих сражений. Это лишь формальность, не влияющая на график подготовки или спортивную карьеру. Усик продолжает оставаться абсолютным чемпионом мира и не лишился своих титулов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик может лишиться звания абсолютного чемпиона мира. Какая причина.

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