Абсолютное чемпионство в боксе: кто смог собрать все четыре титула

Титул абсолютного чемпиона мира в боксе — это наивысшее достижение, к которому стремится каждый боксер. Он присуждается бойцу, который сумел собрать все четыре основных мировых титула: WBA, WBC, IBF и WBO. За всю историю бокса лишь немногим удалось достичь этого статуса. Каждый из них оставил неизгладимый след в спорте, превратившись в легенду благодаря своей технике, силе и беспрецедентной воле к победе.

Абсолютное чемпионство в боксе

Майк Тайсон: Легенда тяжелого веса

Одним из первых боксеров, которому удалось собрать все пояса в тяжелом весе, стал Майк Тайсон. В 1986 году, в возрасте всего 20 лет, он стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе, выиграв титул WBC. Уже через год Тайсон объединил пояса WBA и IBF, став первым абсолютным чемпионом тяжелого веса за десятилетия. Его агрессивная манера боя, сокрушительные нокауты и бескомпромиссная техника сделали его настоящей иконой бокса. Несмотря на личные трагедии и скандалы, Тайсон не утратил свой статус в мире спорта, а его достижения до сих пор вдохновляют молодых боксеров по всему миру.





Бернард Хопкинс: Пример упорства и дисциплины

Бернард Хопкинс, известный как "Палач", вошел в историю бокса как первый абсолютный чемпион среднего веса, собравший все четыре титула. Начав свою карьеру в 1988 году, Хопкинс настойчиво шел к своей цели, одерживая победу за победой. В 2001 году он победил Феликса Тринидада, завоевав титулы WBC, WBA и IBF, а спустя три года добавил к своей коллекции пояс WBO. Его профессионализм, строгая дисциплина и уникальная физическая форма позволили ему оставаться на высоком уровне до 50 лет.





Теренс Кроуфорд: Мастер универсальной техники

Теренс Кроуфорд, известный своими универсальными навыками и способностью адаптироваться к любому сопернику, стал одним из немногих боксеров, кому удалось собрать все четыре пояса в полусреднем весе. В 2017 году он победил Джулиуса Индонго и объединил все титулы в легком весе. Его техника и стратегия привели его на вершину мирового бокса, и он продолжает оставаться одной из ключевых фигур в спорте.





Александр Усик: Гордость Украины

Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом в крузервейте в 2018 году, победив Мурата Гассиева и собрав все четыре титула. Усик известен своей технической подготовкой и способностью контролировать бой на любой дистанции. С 2019 года Усик перешел в тяжелый вес, представляя Украину на мировой арене. С момента перехода в этот вес до получения всех поясов украинцу понадобилось менее пяти лет. Уже в 2024 году Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе: он победил своего британского соперника Тайсона Фьюри.





Джош Тейлор: Звезда супертяжелого веса

Шотландский боксер Джош Тейлор стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе в 2021 году, победив Хосе Рамиреса. Его выдающиеся технические навыки и стратегическое мышление позволили ему быстро стать одной из новых звезд мирового бокса.





Абсолютное чемпионство — это высшая точка в карьере любого боксера, символ упорства, силы воли и мастерства. Только немногие смогли достичь этого статуса, каждый из них демонстрировал невероятную физическую силу, технику и ментальную устойчивость.

Всего в истории мужского бокса в эру четырех чемпионств лишь девяти спортсменам удавалось стать "абсолютами". У женщин — десять таких случаев,