logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт атлетика Украинская легкоатлетка останавливает карьеру после скандальной дисквалификации за допинг
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская легкоатлетка останавливает карьеру после скандальной дисквалификации за допинг

Украинская прыгуна в длину Марина Бех-Романчук объявила о паузе в карьере после решения о четырехлетней дисквалификации за допинг, заявив, что больше не может бороться одновременно за свое честное имя и личную жизнь

19 августа 2025, 21:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, одна из самых успешных прыгунок в длину последних лет, объявила о паузе в карьере после решения о четырехлетней дисквалификации за допинг.

Украинская легкоатлетка останавливает карьеру после скандальной дисквалификации за допинг

Марину Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг

Дисквалификация

19 августа Athletics Integrity Unit сообщила, что спортсменка отстранена от соревнований до мая 2029 из-за положительного теста на тестостерон. Дисквалификация отсчитывается с мая 2025 года, когда Бех-Романчук была временно отстранена от выступлений. Именно тогда скандал разразился накануне ее запланированного участия в Бриллиантовой лиге в Дохе.

AIU отметила, что легкоатлетцы предлагали признать нарушения, которые позволили бы сократить срок наказания на один год, однако она отказалась, настаивая на своей невиновности.

Заявление спортсменки

В соцсетях Марина подчеркнула, что всегда выступала честно и никогда не допускала компрометирующих ситуаций. По ее словам, борьба за честное имя параллельно с личными вызовами стала слишком утомительной. Именно поэтому она решила временно остановить спортивную карьеру и сосредоточиться на семье и здоровье.

"Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям. Однако сейчас я вынуждена сделать выбор, ведь двойное давление невероятно истощает эмоционально и физически", — объяснила она.

Конфликт с AIU

Бех-Романчук отвергает обвинения и заявляет, что к делу отнеслись поверхностно. Она категорически отказалась подписывать документы, требовавшие признания вины, и подчеркивает, что расследование было проведено ненадлежащим образом.

Спортсменка анонсировала большое интервью, в котором подробно расскажет о своей позиции и ходе дела.

Карьера Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук — финалистка Олимпийских игр, призер чемпионатов Европы и мира в прыжках в длину и тройной прыжок. Ее считали одной из главных надежд украинской легкой атлетики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а мериканская журналистка Кэти Ливингстон обнародовала информацию о том, что украинский дипломат и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может готовиться к выдвижению своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DNilzNiM_go/?igsh=anhodWZza2p3dnlq
Теги:

Новости

Все новости