Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, одна из самых успешных прыгунок в длину последних лет, объявила о паузе в карьере после решения о четырехлетней дисквалификации за допинг.

Марину Бех-Романчук дисквалифицировали за допинг

Дисквалификация

19 августа Athletics Integrity Unit сообщила, что спортсменка отстранена от соревнований до мая 2029 из-за положительного теста на тестостерон. Дисквалификация отсчитывается с мая 2025 года, когда Бех-Романчук была временно отстранена от выступлений. Именно тогда скандал разразился накануне ее запланированного участия в Бриллиантовой лиге в Дохе.

AIU отметила, что легкоатлетцы предлагали признать нарушения, которые позволили бы сократить срок наказания на один год, однако она отказалась, настаивая на своей невиновности.

Заявление спортсменки

В соцсетях Марина подчеркнула, что всегда выступала честно и никогда не допускала компрометирующих ситуаций. По ее словам, борьба за честное имя параллельно с личными вызовами стала слишком утомительной. Именно поэтому она решила временно остановить спортивную карьеру и сосредоточиться на семье и здоровье.

"Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям. Однако сейчас я вынуждена сделать выбор, ведь двойное давление невероятно истощает эмоционально и физически", — объяснила она.

Конфликт с AIU

Бех-Романчук отвергает обвинения и заявляет, что к делу отнеслись поверхностно. Она категорически отказалась подписывать документы, требовавшие признания вины, и подчеркивает, что расследование было проведено ненадлежащим образом.

Спортсменка анонсировала большое интервью, в котором подробно расскажет о своей позиции и ходе дела.

Карьера Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук — финалистка Олимпийских игр, призер чемпионатов Европы и мира в прыжках в длину и тройной прыжок. Ее считали одной из главных надежд украинской легкой атлетики.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а мериканская журналистка Кэти Ливингстон обнародовала информацию о том, что украинский дипломат и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может готовиться к выдвижению своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.