Шесть медалей: в каких соревнованиях украинцы завоевали награды

В Сербии недавно прошел юниорский чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по легкой атлетике в помещении. По итогам соревнований украинцы заняли пятое место в медальном зачете с шестью наградами. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Украины.



Фото иллюстративное / Pixabay

В Белграде украинские легкоатлеты показали хорошие результаты, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. "Золото" получил Александр Айко, выполнявший тройной прыжок. Украинец прыгнул на 15.50 метра и побил свой прошлогодний рекорд.

Хорошо удались прыжки и девушкам. Спортсменка Алена Часс прыгнула на 13,07 метра и одержала победу в соревнованиях по тройному прыжку. Украинка обошла гречанку и спортсменку из Молдовы.

Во время забега на 1500 метров "серебро" получила Ульяна Рачинская, преодолев дистанцию за 4:27.13 мин. "Бронзу" в забеге завоевала и еще одна украинская легкоатлетка Юлия Петрик со временем 4:28.55 мин. Удалось обогнать девушек только румынке и то на пару секунд.



Еще одно "серебро" у Марины Ковтуновой, которая прыгала в высоту и показала результат в 1.83 метра. Украинка повторила свой личный рекорд и уступила лишь сербке три сантиметра.



"Бронзу" завоевал Александр Сосновенко. Спортсмен пробежал 60 метров за 6.86 секунды, уступив словенцу. Остальные спортсмены в забеге на 60 метров заняли не призовые места. Диана Гончаренко оказалась на седьмом месте, Ирина Бобровская – на 11-м.

Как сообщал портал "Комментарии", определились победители на Олимпийских играх в Пекине. По итогам десяти соревновательных дней, к сожалению, Украина все еще без медалей Олимпиады-2022.

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