Этого ждали 37 лет: украинка установила мировой рекорд



















Этот момент поклонники легкой атлетики ждали 37 лет. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по женским прыжкам в высоту. Спортсменка первой в мире покорила высоту 2,10 м и побила мировой рекорд 1987 года.



Украинская прыгунка Ярослава Магучих. Фото из открытых источников

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила взяв высоту 2,03 м. На этом спортсменка не остановилась и прыгнула 2,07 м, после чего решила установить высоту планки на 2,10 – мировой рекорд.

Ярославе Магучих удалось прыгнуть на рекордную высоту с первого раза и побить 37-летний рекорд известной болгарской атлетки Стефки Костадиновой — 2,09 м, установленный на чемпионате мира в Риме в 1987 году.

"Это было фантастично для меня, и, конечно, это для украинцев. Потому что я сейчас борюсь за всю Украину на каждых соревнованиях. Каждая победа важна. И мировым рекордом я вписала Украину в историю спорта. Я надеюсь, что мы закончим войну как можно быстрее", – сказала Магучих после установления рекорда.

Также на прыжок украинки отреагировала владелица предыдущего рекорда Стефка Костадинова.

"Я рада, что мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин сейчас составляет 210 см. Я была уверена, что это когда-нибудь произойдет. Достижение украинки Ярославы Магучих является историческим не только потому, что оно побило рекорд, который держался 37 лет, но и потому, что эти 210 см доказывают, что человеческие возможности безграничны и развеивают сомнения пессимистов с их заявлениями о том, что некоторые рекорды в легкой атлетике останутся навсегда", — сказала Костадионова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка установила рекорд и стала обладательницей титула человека с самыми длинными волосами в мире.

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