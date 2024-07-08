Этого ждали 37 лет: украинка установила мировой рекорд

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Slava Kot
Этот момент поклонники легкой атлетики ждали 37 лет. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по женским прыжкам в высоту. Спортсменка первой в мире покорила высоту 2,10 м и побила мировой рекорд 1987 года.
Украинская прыгунка Ярослава Магучих. Фото из открытых источников
На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила взяв высоту 2,03 м. На этом спортсменка не остановилась и прыгнула 2,07 м, после чего решила установить высоту планки на 2,10 – мировой рекорд.
Ярославе Магучих удалось прыгнуть на рекордную высоту с первого раза и побить 37-летний рекорд известной болгарской атлетки Стефки Костадиновой — 2,09 м, установленный на чемпионате мира в Риме в 1987 году.
Также на прыжок украинки отреагировала владелица предыдущего рекорда Стефка Костадинова.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка установила рекорд и стала обладательницей титула человека с самыми длинными волосами в мире.
Также "Комментарии" писали о том, как Россия за миллион рублей купила украинскую спортсменку.
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