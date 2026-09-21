Понад 56 тисяч ветеранів і без поділу за віком: що показала статистика Мінмолодьспорту

Ветеранів та ветеранок війни, зокрема віком до 35 років, в Україні залучають до фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів через загальні державні механізми підтримки. Йдеться, зокрема, про розвиток адаптивного спорту, створення безбар’єрного середовища та проведення спеціалізованих занять. Про це йдеться у відповіді Мінмолодьспорту на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Ветерани у спорті. Фото: з відкритих джерел

Одним із ключових інструментів є соціальний проєкт "Активні парки – локації здорової України". У його межах передбачені нові формати залучення ветеранів та членів їхніх родин до рухової активності, заняття з адаптивного спорту, облаштування безбар’єрного доступу до спортивної інфраструктури та розроблення програм для різних груп населення.

За даними міністерства, у 2025 році в рамках проєкту провели 1646 фізкультурно-оздоровчих заходів, до яких залучили 93 497 осіб/відвідувань ветеранів війни.

Найбільше учасників припало на напрям "Активні парки – Нестримні" — 65 730 осіб/відвідувань. Ще 15 347 ветеранів взяли участь у заходах "Шлях до перемоги", а 6748 – у програмі "Активна країна".

У 2026 році роботу продовжили. Станом на 25 серпня було проведено 673 заходи, які охопили 56 048 осіб/відвідувань ветеранів. Зокрема, 6962 припали на адаптивний спорт, 37 581 – на "Нестримних", 5928 – на "Шлях до перемоги".

Водночас міністерство зазначає, що статистика наразі формується без розподілу учасників за віковими категоріями. Тому окремої цифри саме щодо ветеранів і ветеранок віком до 35 років у наведених даних немає.

У Мінмолодьспорті наголошують, що спортивні заходи мають не лише фізичний, а й соціальний та ментальний ефект: допомагають відновленню після травм, зменшенню ризику ізоляції та формуванню ветеранських спільнот.

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