Спортивний шлях Владислава Захарчука у дисципліні tumbling

Шлях Владислава Захарчука у великий спорт розпочався ще у дитинстві, коли батьки привели його в акробатичний зал. Вже тоді він захопився дисципліною стрибків на акробатичній доріжці та вирішив присвятити їй своє життя.

Владислав Захарчук – професійний спортсмен, майстер спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці

Хлопчик почав інтенсивно тренуватися. Він мав мету – взяти участь у національних змаганнях і йому знадобилося близько 4 років, щоб прийти до неї.

Дисципліна, наполегливість, регулярні інтенсивні тренування стали запорукою подальших успіхів Владислава. В 11 років він вже брав участь у національних, а згодом і міжнародних змаганнях зі стрибків на акробатичній доріжці. У 2013 році посів друге місце на міжнародному турнірі Stars Above the Bug River у Вінниці. У 2015 – виборов срібло на Чемпіонаті України. Він двічі здобував призові місця на турнірах у Польщі. У 2014 у місті Ланьцут посів друге місце у дисципліні стрибків на акробатичній доріжці. У Кракові – третє. Впродовж своєї кар’єри Захарчук ставав призером або переможцем чемпіонатів України 11 разів.

Хоча сьогодні Владислав проживає в США, він і досі підтримує зв’язок із молодими українськими спортсменами та ділиться власним досвідом. Він пояснює їм, що у стрибках на акробатичній доріжці варто не поспішати, слухати тренера, добре працювати над базою та не нехтувати розминкою. Потрібно бути терплячими, тому що високий результат приходить не відразу, а через дисципліну, стабільну роботу та віру в себе.

Досвід, здобутий Владиславом за час його активної спортивної кар’єри, залишиться з ним на все життя. Чоловік каже, що люди навколо в захваті коли він показує як робити сальто або стійку на руках. Він й досі може стрибати на тому ж рівні й за необхідності повернутися до змагань. Але у найближчій перспективі хоче зосередитися на передачі своїх знань новому поколінню спортсменів.

Владислав прагне поєднати свій спортивний досвід із підприємництвом. Відкрити власний зал із гімнастики та акробатики, де буде тренувати молодих спортсменів. Він розробив авторську методику, яка допомагає підготуватися до стрибків на акробатичній доріжці. У посібнику викладено систему поетапного опанування елементів, принципи технічної досконалості, підходи до побудови тренувального процесу та психологічної підготовки спортсменів. Особливу увагу Захарчук приділяє розвитку дисципліни, формуванню правильної внутрішньої установки, подоланню страху та створенню міцної технічної бази, що є основою для досягнення високих результатів і безпечного спортивного зростання.

Владислав каже, що для нього важливо розвивати tumbling, особливо в Каліфорнії, де цей напрям, на його думку, поки що недооцінений у порівнянні з гімнастикою чи cheerleading. Його стратегічна ціль на найближчі 3-5 років – побудувати стабільний бізнес, поєднати спорт і сучасні технології та створити можливості для нового покоління спортсменів.



