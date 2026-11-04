Росія ризикує залишитися без матчів у Європі: хто готує жорстку відповідь на повернення хокейних збірних РФ

Чехія не має наміру грати проти російських національних хокейних збірних навіть у разі їх повернення на міжнародну арену. Місцева хокейна федерація підтвердила, що зберігає принципову позицію та підтримує європейські країни, які виступають проти допуску команд РФ до змагань. Про це заявив президент Чеської хокейної асоціації Алоїс Гадамчик після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), пов'язаного із поверненням російських збірних до турнірів Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Збірна Росії з хокею. Фото: з відкритих джерел

При цьому в Чехії розглядають не лише спортивні, а й можливі адміністративні заходи. Генеральний секретар національної хокейної спілки Ян Чорний повідомив, що організація проведе консультації з представниками уряду. Зокрема, йтиметься про можливість відмовити російським хокеїстам у видачі віз.

Чорний підкреслив, що позиція чеської сторони залишається незмінною від початку дискусій про повернення Росії до міжнародного хокею.

"Нехай ніхто не сумнівається у позиції Чеського хокейного союзу. Із самого початку ми однозначно виступаємо проти повернення російських національних збірних до міжнародних змагань за нинішніх умов", — заявив він.

За словами функціонера, Чехія повністю поділяє підхід Фінляндії, Швеції та інших європейських федерацій. Він також наголосив, що йдеться не про коливання, а про відповідальний підхід до ситуації.

Таким чином, навіть можливе повернення російських команд під егіду IIHF ще не гарантує їм повноцінної участі у міжнародних матчах: європейські федерації готові чинити опір цьому рішенню.

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