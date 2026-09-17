З прапором і гімном: у Мінспорту розкрили таємні плани МОК щодо Росії на Олімпіаді-2028

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може дозволити російським спортсменам виступати під національним прапором і з гімном на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Про такий сценарій заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

МОК може повернути Росію на Олімпіаду-2028. Фото: Associated Press

Матвій Бідний в інтерв’ю Tribuna заявив, що після приходу до керівництва МОК Кірсті Ковентрі Україна спочатку розраховувала на можливість конструктивного діалогу. Однак згодом позиція організації змінилася.

"В неформальних розмовах вони заявляють, що у 2028 році на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі 206 олімпійських комітетів мають бути під власними прапорами. І вони поступово приймають рішення", — сказав міністр спорту.

Бідний пов’язує ці заяви зі змінами в олімпійському регулюванні. На його думку, вони можуть створити юридичні та організаційні передумови для повернення Росії до міжнародних змагань на повноцінних умовах.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародні федерації запроваджували різні обмеження, а МОК рекомендував допускати окремих спортсменів з Росії та Білорусі за визначених умов, зокрема в нейтральному статусі. Україна продовжує виступати проти повернення російських спортсменів під державною символікою та закликає партнерів підтримувати цю позицію. Київ наголошує, що питання участі Росії в Олімпіаді має не лише спортивний, а й політичний та безпековий вимір.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що росіян допустили на зимові Ігри 2026 під російський прапором.

Також "Коментарі" писали, Усик жорстко відповів МОК на рішення щодо Росії.