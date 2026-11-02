Ярмоленко переписав історію українського футболу: чий рекорд він залишив позаду

Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром за всю історію чемпіонату України. Історичне досягнення футболіст оформив 2 листопада у матчі 11-го туру УПЛ сезону-2026/27 проти "Кривбасу".

Андрій Ярмоленко. Фото: із відкритих джерел

На 43-й хвилині зустрічі вінгер "Динамо" реалізував пенальті та довів кількість своїх голів в українській першості до 125. Таким чином, він перевершив результат Максима Шацьких, на рахунку якого було 124 м'ячі. Його рекорд утримувався понад десять років.

Тепер трійка найрезультативніших гравців в історії чемпіонату виглядає так: Ярмоленко – 125 голів, Шацьких – 124, Сергій Ребров – 123. Далі йдуть Євген Селезньов (117), Андрій Воробей (105) та Жуніор Мораєс (103).

Перший гол в УПЛ Ярмоленко забив ще 11 травня 2008 року. У матчі проти полтавської "Ворскли" він з'явився на полі на 83-й хвилині та приніс киянам перемогу з рахунком 2:1. Ця гра стала його дебютом за основну команду "Динамо", яку тоді тренував Юрій Сьомін.

У клуб футболіст перейшов із чернігівської "Десни" у січні 2007 року. За цей час він провів за біло-синіх 436 матчів у всіх турнірах, забив 170 голів та віддав 97 результативних передач.

Разом із киянами Ярмоленко чотири рази ставав чемпіоном України, а також тричі вигравав Кубок та Суперкубок країни. У клубному списку найкращих бомбардирів він посідає друге місце: попереду залишається лише Олег Блохін із 266 голами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — форвард мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн став володарем "Золотого м'яча". Для 33-річного нападника ця перемога стала першою в кар'єрі, а для англійського футболу – історичною подією: попереднім представником країни, який отримав нагороду, був Майкл Оуен у 2001 році.



