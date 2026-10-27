Він йшов до цього все життя: хто став володарем Золотого м'яча-2026

Форвард мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн став володарем "Золотого м'яча". Для 33-річного нападника ця перемога стала першою в кар'єрі, а для англійського футболу – історичною подією: попереднім представником країни, який отримав нагороду, був Майкл Оуен у 2001 році.

Гаррі Кейн. Фото: з відкритих джерел

Вирішальним чинником став визначний сезон Кейна. За наведеною статистикою, форвард забив 73 голи у 65 матчах за клуб і національну команду, а також записав на свій рахунок вісім результативних передач.

Найбільш вражаючі показники англієць продемонстрував у складі "Баварії". За мюнхенський клуб він відзначився 61 раз: 36 голів припали на чемпіонат Німеччини, 14 – на Лігу чемпіонів, 10 – на Кубок Німеччини та ще один – на Суперкубок країни.

Разом із командою Кейн виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Німеччини. Крім того, нападник втретє поспіль став найкращим бомбардиром Бундесліги, отримав європейську "Золоту бутсу" як найрезультативніший голеадор національних чемпіонатів континенту та завоював Трофей Герда Мюллера.

Успіхи на клубному рівні доповнили виступи за збірну Англії. Протягом сезону Кейн забив за національну команду 12 м'ячів, у тому числі шість голів на чемпіонаті світу. За наданими даними, англійці завершили турнір на третьому місці.

Здобуття "Золотого м'яча" стало для форварда визнанням сезону, в якому результативність поєднувалася з командними трофеями та індивідуальними досягненнями. При цьому Кейн поповнив список англійських футболістів, які зуміли виграти одну із найпрестижніших нагород світового футболу.

Для нападника ця перемога також стала новим етапом кар'єри після кількох сезонів, протягом яких він регулярно демонстрував високу результативність та боровся за найбільші індивідуальні призи.

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