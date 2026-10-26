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ШІ дав прогноз на матч "Шахтар" – "Динамо" в кубку України: назвав точний рахунок

Gemini та ChatGPT спрогнозували результат матчу "Шахтар" - "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України

26 жовтня 2026, 22:22
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Slava Kot

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Поєдинок відбудеться у вівторок, 27 жовтня, на стадіоні "Арена Львів". Початок матчу запланований на 18:00, а головним арбітром призначено Віктора Копієвського. Це буде друге поспіль протистояння українських грандів на стадії 1/8 фіналу турніру. Команди також зіграють між собою в межах чемпіонату України 8 листопада. Напередодні кубкового дербі штучний інтелект спробував передбачити його результат і назвав точний рахунок.

ШІ дав прогноз на матч "Шахтар" – "Динамо" в кубку України: назвав точний рахунок

"Шахтар" - "Динамо": прогноз ШІ на матч Кубка України

Прогноз на матч "Шахтар" – "Динамо" від Gemini

Класичне дербі в Кубку України завжди вирізняється високою напругою та обережною грою. Обидві команди прагнутимуть уникнути зайвого ризику напередодні важливого відрізку сезону. Додаткова перевага "Арени Львів" та вища ефективність "гірників" у вирішальних фазах атаки можуть стати вирішальними факторами в цьому протистоянні. "Динамо" чинитиме запеклий опір, але "Шахтар" здобуде мінімальну перемогу. Точний рахунок: 1:0 на користь "Шахтаря".

Прогноз на матч "Шахтар" – "Динамо" від ChatGPT

На вболівальників чекає напружене українське класичне протистояння, у якому ціна помилки буде надзвичайно високою. "Шахтар" має перевагу в індивідуальній майстерності та прагнутиме реваншу за минулорічну кубкову поразку. Водночас "Динамо" поступово набирає хід і здатне скористатися помилками суперника. Очікую обережного початку, боротьби в центрі поля та небезпечних атак обох команд. Прогнозую мінімальну перемогу "Шахтаря" з рахунком 2:1.

Обидві моделі сходяться в головному: фаворитом матчу є "Шахтар". Однак Gemini очікує на мінімальну перемогу з одним забитим м’ячем, тоді як ChatGPT прогнозує три голи за матч і результативнішу боротьбу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект дав прогноз на матч "Шахтар" – АЕК в ЛЧ та назвав точний рахунок.



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