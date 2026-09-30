Найбагатші футболісти ЧС-2026: хто заробляє найбільше

Авторитетне видання Forbes оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів, які взяли участь на Чемпіонаті світу 2026 року. До списку увійшли десять зірок світового футболу, а його лідер заробляє удвічі більше за другий номер рейтингу.

Forbes назвав найбагатших футболістів ЧС-2026

Перше місце найбільш високооплачуваних футболістів ЧС-2026 посів Кріштіану Роналду. Форвард саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії отримує близько 300 млн доларів на рік. Його доходи формуються не лише з футбольного контракту, а й з рекламних та інших комерційних угод.

На другій позиції опинився капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі. Річний дохід нападника оцінюється у 140 млн доларів. Третім став форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе — 95 млн доларів.

До першої десятки також увійшли Ерлінг Голанд, Вінісіус Жуніор, Мохамед Салах та інші провідні футболісти.

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів ЧС-2026:

1. Кріштіану Роналду (Португалія) — 300 млн доларів

2. Ліонель Мессі (Аргентина) — 140 млн доларів

3. Кіліан Мбаппе (Франція) — 95 млн доларів

4. Ерлінг Голанд (Норвегія) — 80 млн доларів

5. Вінісіус Жуніор (Бразилія) — 60 млн доларів

6. Мохамед Салах (Єгипет) — 55 млн доларів

7. Садіо Мане (Сенегал) — 54 млн доларів

8. Джуд Беллінгем (Англія) — 44 млн доларів

9. Ламін Ямаль (Іспанія) — 43 млн доларів

10. Гаррі Кейн (Англія) — 41 млн доларів

Зауважимо, що наведені Forbes суми включають зарплати за клубними контрактами та доходи від реклами. Таким чином, рейтинг відображає не лише футбольні заробітки, а й комерційну цінність найвідоміших гравців ЧС-2026.

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