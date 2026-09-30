Найбагатші футболісти ЧС-2026: хто заробляє найбільше

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Slava Kot
Авторитетне видання Forbes оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів, які взяли участь на Чемпіонаті світу 2026 року. До списку увійшли десять зірок світового футболу, а його лідер заробляє удвічі більше за другий номер рейтингу.
Forbes назвав найбагатших футболістів ЧС-2026
Перше місце найбільш високооплачуваних футболістів ЧС-2026 посів Кріштіану Роналду. Форвард саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії отримує близько 300 млн доларів на рік. Його доходи формуються не лише з футбольного контракту, а й з рекламних та інших комерційних угод.
На другій позиції опинився капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі. Річний дохід нападника оцінюється у 140 млн доларів. Третім став форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе — 95 млн доларів.
До першої десятки також увійшли Ерлінг Голанд, Вінісіус Жуніор, Мохамед Салах та інші провідні футболісти.
Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів ЧС-2026:
Зауважимо, що наведені Forbes суми включають зарплати за клубними контрактами та доходи від реклами. Таким чином, рейтинг відображає не лише футбольні заробітки, а й комерційну цінність найвідоміших гравців ЧС-2026.
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