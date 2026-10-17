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На війні з Росією загинув колишній футболіст збірної України, Динамо та Дніпра

Екс-півзахисник київського «Динамо», «Дніпра» та національної збірної Роман Максимюк зник безвісти у січні 2025 року на Покровському напрямку

17 жовтня 2026, 15:00
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Кравцев Сергей

Колишній футболіст українських клубів "Динамо" Київ та "Дніпро", а також збірна України Роман Максимюк загинув, захищаючи країну від російської агресії. Про його смерть повідомила дружина Віра Максимюк у Facebook. Загибель військовослужбовця підтвердили результати ДНК-експертизи.

На війні з Росією загинув колишній футболіст збірної України, Динамо та Дніпра

Роман Максимюк. Фото: із відкритих джерел

Роман Максимюк зник безвісти 30 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Після зникнення сім'я розпочала передбачену процедуру встановлення його місцезнаходження. Дружина подала заяву, а дочка Дарина здала біологічні зразки щодо генетичної експертизи.

Результати дослідження надійшли напередодні та підтвердили загибель колишнього футболіста. До цього моменту близькі продовжували чекати на остаточну відповідь про долю Романа.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Максимюк приєднався до допомоги українським військовим. Він брав участь у благодійних футбольних турнірах ветеранів, під час яких збирали кошти на придбання автомобілів підрозділів Сил оборони.

Восени 2022 року колишній спортсмен вступив до лав українських захисників. Він служив у мобільній вогневій групі, яка займалася знищенням повітряних цілей супротивника.

Спочатку підрозділ Максимюка захищав Луцьк від російських повітряних атак. Це місто стало для нього рідним. Пізніше військовослужбовця перевели на Харківське спрямування, а потім він опинився на Покровській ділянці фронту, де зник під час виконання завдання.

Максимюк був відомий українським уболівальникам завдяки виступам за провідні вітчизняні клуби та національну збірну. Після завершення футбольної кар'єри він продовжив допомагати країні, а з осені 2022 безпосередньо брав участь в її обороні.

Для сім'ї звістка про загибель стала остаточним підтвердженням трагедії, яка залишалася невідомою протягом багатьох місяців. Історія колишнього футболіста – ще одне нагадування про ціну російської війни, яку платять не лише військові, а й їхні близькі.

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Джерело: https://www.facebook.com/vera.maximyuk
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