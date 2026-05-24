Несподіваний момент: Усик після бою з Верхувеном поцілував чоловіка в губи (ВІДЕО)

Після драматичної перемоги Олександра Усика над Ріко Верхувеном у мережу потрапив не лише сам бій, а й емоційне святкування українського чемпіона одразу після фінального гонгу. На кадрах видно, як український боксер поцілував чоловіка в ринзі.

Усик після бою з Верхувеном поцілував чоловіка. Кадр з трансляції

Поєдинок Усика проти Верхувена завершився технічним нокаутом за секунду до кінця передостаннього раунду. Усик зумів переломити складний для себе хід бою та відправив нідерландця в нокдаун потужним правим аперкотом. Після серії ударів у кутку рингу рефері зупинив поєдинок.

На відео видно, як одразу після завершення бою Усик став на коліна, підняв руки догори та перехрестився. Згодом на ринг вибігли члени його команди, щоб привітати чемпіона з 25-ю перемогою у професійній кар’єрі.

Кадри зафіксували, як Усик підходить до, ймовірно, одного з представників своєї команди та цілує його в губи. Після цього двоє чоловіків обіймаються. Відео з несподіваним моментом можна переглянути нижче, де поцілунок відбуваєтсья на 25 секунді.

Бій з Верхувеном став одним із найскладніших у кар’єрі українця. Нідерландський кікбоксер, попри мінімальний досвід у професійному боксі, зумів нав’язати Усику жорсткий темп і тривалий час виглядав конкурентно. Крім того, деякі судді фіксували перевагу Верхувена до моменту дострокової зупинки бої.

Верхувен боровся лише за пояс WBC, а Усик ризикував втратити свої титули WBA та IBF, які були б оголошені вакантними, якби український боксер зазнав поразки.

