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Семикратный участник Олимпийских игр скрылся из Белоруссии

Пока он со своей семьей находится в Польше

сегодня, 21:55
Автор:

Олег Терещенко
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Стало известно, что известный белорусский лыжник, участник семи Олимпийских Игр Сергей Долидович уехал из Беларуси в Польшу вместе с дочерью Дарьей, также профессионально занимающейся спортом. Лыжница заявляла, что ее отстранили от соревнований, вероятно, из-за политических взглядов отца.

Семикратный участник Олимпийских игр скрылся из Белоруссии

Сергей Долидович - фото из открытых источников

Как сообщает Общественное, Долидович является победителем этапа Кубка мира, участвовал в семи Олимпиадах и в 12-ти подряд чемпионатах мира. Он закончил свою карьеру лыжника в 2018 году и с тех пор работал тренером, в частности, готовил свою дочь.

Итак, в конце декабря прошлого года он сообщил, что Дарью отстранили от соревнований на год, потому что та якобы швыряла призы на соревнованиях и ненадлежащим для спортсмена образом вела себя. Самая семнадцатилетняя Долидович также связывает решение о ней с политикой, в частности политическими взглядами ее отца, который открыто поддерживает оппозицию.

В интервью Reuters белорусский спортсмен Сергей Долидович рассказал, что оставил работу в национальном учебном центре после попадания под давление за поддержку оппозиции.

Пока Сергей со своей семьей находится в Польше, где его дочь надеется продолжить тренировки. Сергей Долидович объяснил, что в Беларуси их могут обвинить в организации демонстраций и криках лозунгов оппозиции, а затем просто отправить в тюрьму.

Информационный портал "Комментарии" сообщали о том, что олимпийские соревнования по фигурному катанию отменили из-за "проделки" российских спортсменов. Кроме того, американка Линдси Джакобеллис повторила уникальный олимпийский рекорд.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/vidomij-biloruskij-lizhnik-viyihav-z-donkoyu-z-krayini-divchini-zaboronili-zmagatisya-nibito-cherez-politichni-poglyadi-batka
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