Более 56 тысяч ветеранов и без разделения по возрасту: что показала статистика Минмолодежьспорта

Ветеранов и ветеранок войны, в частности до 35 лет, в Украине привлекают к физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям через общие государственные механизмы поддержки. Речь идет, в частности, о развитии адаптивного спорта, создании безбарьерной среды и проведении специализированных занятий. Об этом говорится в ответе Минмолодежьспорта на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Ветераны в спорте. Фото: из открытых источников

Одним из ключевых инструментов есть социальный проект "Активные парки – локации здоровой Украины". В его рамках предусмотрены новые форматы привлечения ветеранов и членов их семей к двигательной активности, занятия по адаптивному спорту, обустройству безбарьерного доступа к спортивной инфраструктуре и разработке программ для разных групп населения.

По данным министерства, в 2025 году в рамках проекта было проведено 1646 физкультурно-оздоровительных мероприятий, к которым привлекли 93 497 человек/посещений ветеранов войны.

Больше всего участников пришлось на направление "Активные парки – Неудержимые" — 65 730 человек/посещений. Еще 15347 ветеранов приняли участие в мероприятиях "Путь к победе", а 6748 – в программе "Активная страна".

В 2026 году работу продолжили. По состоянию на 25 августа было проведено 673 мероприятия, охвативших 56 048 человек/посещений ветеранов. В частности, 6962 пришлись на адаптивный спорт, 37 581 – на "Неудержимых", 5928 – на "Путь к победе".

В то же время министерство отмечает, что статистика формируется без распределения участников по возрастным категориям. Поэтому отдельной цифры именно в отношении ветеранов и ветеранок в возрасте до 35 лет у данных нет.

В Минмолодежьспорте отмечают, что спортивные мероприятия имеют не только физический, но и социальный и ментальный эффект: помогают восстановлению после травм, уменьшению риска изоляции и формированию ветеранских сообществ.

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