Спортивный путь Владислава Захарчука в дисциплине tumbling

Путь Владислава Захарчука в большой спорт начался в детстве, когда родители привели его в акробатический зал. Уже тогда он увлекся дисциплиной прыжков на акробатической дорожке и решил посвятить свою жизнь.

Владислав Захарчук – профессиональный спортсмен, мастер спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке

Мальчик начал интенсивно тренироваться. У него была цель – принять участие в национальных соревнованиях и ему понадобилось около 4 лет, чтобы прийти к ней.

Дисциплина, упорство, регулярные интенсивные тренировки стали залогом дальнейших успехов Владислава. В 11 лет он уже участвовал в национальных, а впоследствии и международных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке. В 2013 году занял второе место на международном турнире Stars Above the Bug River в Виннице. В 2015 – завоевал серебро на Чемпионате Украины. Он дважды завоевал призовые места на турнирах в Польше. В 2014 году в городе Ланьцут занял второе место в дисциплине прыжков на акробатической дорожке. В Кракове – третье. На протяжении своей карьеры Захарчук становился призером или победителем чемпионатов Украины 11 раз.

Хотя сегодня Владислав проживает в США, он до сих пор поддерживает связь с молодыми украинскими спортсменами и делится собственным опытом. Он объясняет им, что в прыжках на акробатической дорожке следует не спешить, слушать тренера, хорошо работать над базой и не пренебрегать разминкой. Нужно быть терпеливым, потому что высокий результат приходит не сразу, а через дисциплину, стабильную работу и веру в себя.

Опыт, полученный Владиславом за время его активной спортивной карьеры, останется с ним на всю жизнь. Человек говорит, что люди вокруг в восторге когда он показывает как делать сальто или стойку на руках. Он до сих пор может прыгать на том же уровне и при необходимости вернуться в соревнования. Но в ближайшей перспективе он хочет сосредоточиться на передаче своих знаний новому поколению спортсменов.

Владислав стремится соединить свой спортивный опыт с предпринимательством. Открыть собственный зал по гимнастике и акробатике, где будет тренировать молодых спортсменов. Он разработал авторскую методику, которая помогает подготовиться к прыжкам на акробатической дорожке. В пособии изложена система поэтапного овладения элементами, принципы технического совершенства, подходы к построению тренировочного процесса и психологической подготовки спортсменов. Особое внимание Захарчук уделяет развитию дисциплины, формированию правильной внутренней установки, преодолению страха и созданию прочной технической базы, что является основой достижения высоких результатов и безопасного спортивного роста.

Владислав говорит, что для него важно развивать tumbling, особенно в Калифорнии, где это направление, по его мнению, пока недооценено по сравнению с гимнастикой или cheerleading. Его стратегическая цель на ближайшие 3-5 лет – построить стабильный бизнес, объединить спорт и современные технологии и создать возможности нового поколения спортсменов.