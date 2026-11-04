Россия рискует остаться без матчей в Европе: кто готовит жесткий ответ на возвращение хоккейных сборных РФ

Чехия не намерена играть против российских национальных хоккейных сборных даже в случае их возвращения на международную арену. Местная хоккейная федерация подтвердила, что сохраняет принципиальную позицию и поддерживает европейские страны, выступающие против допуска команд РФ к соревнованиям. Об этом заявил президент Чешской хоккейной ассоциации Алоис Гадамчик после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), связанного с возвращением российских сборных к турнирам Международной федерации хоккея (IIHF).

Сборная России по хоккею. Фото: из открытых источников

При этом в Чехии рассматривают не только спортивные, но и возможные административные меры. Генеральный секретарь национального хоккейного союза Ян Черный сообщил, что организация проведет консультации с представителями правительства. В частности, речь пойдет о возможности отказать российским хоккеистам в выдаче виз.

Черный подчеркнул, что позиция чешской стороны остается неизменной с самого начала дискуссий о возвращении России в международный хоккей.

"Пусть никто не сомневается в позиции Чешского хоккейного союза. С самого начала мы однозначно выступаем против возвращения российских национальных сборных к международным соревнованиям в нынешних условиях", — заявил он.

По словам функционера, Чехия полностью разделяет подход Финляндии, Швеции и других европейских федераций. Он также подчеркнул, что речь идет не о колебаниях, а об ответственном подходе к ситуации.

Таким образом, даже возможное возвращение российских команд под эгиду IIHF еще не гарантирует им полноценного участия в международных матчах: европейские федерации готовы сопротивляться этому решению.

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