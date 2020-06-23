Лучший теннисист планеты заразился коронавирусом

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Владимир Лавский
Новак Джокович. Фото: АР
Первая ракетка мира в мужской одиночном теннисе Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус. Сначала об этом у себя в твиттере написал сербский журналист Саша Озмо.
Позже данную информацию подтвердил и сам теннисист.
"Я проведу в самоизоляции 14 дней, а затем сдам повторный тест. Как ни печально это признавать, но вирус никуда не делся. Это новые условия жизни, и нам надо научиться с ними правильно жить", - написал Джокович на своем официальном сайте.
Помимо самого Джоковича, коронавирус также подтвержден и у его жены. О результатах детей на данный момент нет сообщений.
Ранее во время турнира "Adria Tour" коронавирус был диагностирован у теннисистов Григора Димитрова, Виктора Троицки и Борны Чорича.
Джоковичу, как одному из организаторов турнира, пришлось извиняться перед общественностью.
"Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся", - написал Новак.
Ранее мы сообщали, что число больных коронавирусом в Украине вновь резко выросло.
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