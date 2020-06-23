Лучший теннисист планеты заразился коронавирусом

Новак Джокович. Фото: АР

Первая ракетка мира в мужской одиночном теннисе Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус. Сначала об этом у себя в твиттере написал сербский журналист Саша Озмо.

Позже данную информацию подтвердил и сам теннисист.



"Я проведу в самоизоляции 14 дней, а затем сдам повторный тест. Как ни печально это признавать, но вирус никуда не делся. Это новые условия жизни, и нам надо научиться с ними правильно жить", - написал Джокович на своем официальном сайте.

Помимо самого Джоковича, коронавирус также подтвержден и у его жены. О результатах детей на данный момент нет сообщений.

Ранее во время турнира "Adria Tour" коронавирус был диагностирован у теннисистов Григора Димитрова, Виктора Троицки и Борны Чорича.

Джоковичу, как одному из организаторов турнира, пришлось извиняться перед общественностью.

"Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся", - написал Новак.

Ранее мы сообщали, что число больных коронавирусом в Украине вновь резко выросло.





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