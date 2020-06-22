Известный мотогонщик погиб во время турнира

Бен Годфри

Во время традиционного турнира No Limit Trackdays случилась авария, которая стоила жизни британскому гонщику Бену Годфри. Об этом сообщает Sky Sport.

На одном из участков трассы Годфри столкнулся с другим мотоциклистом, на большой скорости упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Несмотря на присутствие медицинской службы, спортсмен так и не пришел в сознание и умер через несколько минут после инцидента. Второй участник происшествия также получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

25-летний Бен Годфри - постоянный участник различных турниров по мотогонкам, выступающий на профессиональном уровне более восьми лет.

Напомним, No Limit Trackdays - это аналог чемпионата Великобритании по мотогонкам, который проводится с 2004 года.

У Годфри осталась жена и двое детей.

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