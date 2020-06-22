kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.06.2020

BTC/USD

9496.81

ETH/USD

241.41

LTC/USD

44.07

НБУ 22.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт другие виды спорта Известный мотогонщик погиб во время турнира
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный мотогонщик погиб во время турнира

Британский гонщик Бен Годфри погиб в результате аварии прямо на трассе

сегодня, 21:34
Автор:

Владимир Лавский
Известный мотогонщик погиб во время турнира

Бен Годфри

Во время традиционного турнира  No Limit Trackdays случилась авария, которая стоила жизни британскому гонщику Бену Годфри. Об этом сообщает Sky Sport. 

На одном из участков трассы Годфри столкнулся с другим мотоциклистом, на большой скорости упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Несмотря на присутствие медицинской службы, спортсмен так и не пришел в сознание и умер через несколько минут после инцидента. Второй участник происшествия также получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. 

25-летний Бен Годфри - постоянный участник различных турниров по мотогонкам, выступающий на профессиональном уровне более восьми лет.

Напомним, No Limit Trackdays - это аналог чемпионата Великобритании по мотогонкам, который проводится с 2004 года. 

У Годфри осталась жена и двое детей. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Михаэль Шумахер экстренно доставлен в парижскую клинику. На данный момент знаменитый в прошлом гонщик "Формулы-1" мало напоминает самого себя, но ситуация понемногу улучшается. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.skysports.com/more-sports/motorsport/news/15749/12012249/ben-godfrey-british-superbike-rider-dies-in-donington-park-accident
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!