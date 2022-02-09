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История о том, как баскетбол вдохновил на создание "mintonette": 127 лет назад появился новая игра с мячом

Родиной волейбола стали США

сегодня, 19:35
Автор:

Олег Терещенко
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Высокие прыжки, сильные подачи с рук и мячик, перелетающие по верху натянутой сетки. Многие, по этому описанию, узнают одну из командных игр с мячом, под названием – волейбол. А вот то, что сегодня этой игре миллионов исполняется 127 лет, знают не все, лишь преданные фанаты.

История о том, как баскетбол вдохновил на создание "mintonette": 127 лет назад появился новая игра с мячом

Волейбол - фото из открытых источников

9 февраля 1895 года, американец Уильям Морган изобрел новую игру с мячом под названием "mintonette" ("минтонет"). Чуть позже, она была переименована в более известную – "волейбол".

Все началось с того, что еще три года назад (1892 год), Уильям, во время учебы в колледже Спрингфилда, был знаком с Джеймсом Неймитом (изобретатель баскетбола). Под впечатлением этого знакомства, Морган вскоре сам начал работать учителем физкультуры в колледже Ассоциации молодых христиан.

И вот, 9 февраля 1895 года в городке Холиок молодой физрук предложил своим воспитанникам новый вид игры с мячом, который в себя включал: баскетбол, гандбол и бейсбол. Морган, на высоте почти двух метров (196 см) от пола, натянул сетку и разделил площадку на две равные части. Суть данной игры состояла в том, чтобы перебрасывать мяч на чужую сторону, не позволяя ему приземлиться на своей части площадки.

Изначально, количество игроков не регламентировалось, а сама забава с мячом и натянутой сеткой получила название – "mintonette".

Многие учебные заведения Холиока, буквально "заразились" новым видом спорта, и через год его представили общественности на конференции Союза христианской молодежи в Спрингфилде. Тогда же профессор Альфред Хальстед предложил назвать игру волейбол — то есть "летающий мяч".

Через два года (1897 год) уже были сформулированы правила волейбола. А сам он был включен в официальный справочник атлетической лиги Ассоциации молодых христиан.

Уже в начале ХХ века данный вид игры начал распространяться за пределами Америки. После Второй мировой войны, в 1948 году был проведен первый чемпионат Европы. А через год — первый чемпионат мира. В олимпийскую программу волейбол впервые был включен на Играх-1964 в Токио.

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывали об истории зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.


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