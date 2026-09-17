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С флагом и гимном: в Минспорта раскрыли тайные планы МОК по России на Олимпиаде-2028

Матвей Бидный заявил, что МОК может допустить Россию к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе под национальным флагом и с гимном.

17 сентября 2026, 20:05
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Slava Kot

Международный олимпийский комитет (МОК) может разрешить российским спортсменам выступать под национальным флагом и с гимном на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. О таком сценарии заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

С флагом и гимном: в Минспорта раскрыли тайные планы МОК по России на Олимпиаде-2028

МОК может вернуть Россию на Олимпиаду-2028. Фото: Associated Press

Матвей Бидный в интервью Tribuna заявил, что после прихода к руководству МОК Кирсти Ковентри Украина поначалу рассчитывала на возможность конструктивного диалога. Однако впоследствии позиция организации поменялась.

"В неформальных разговорах они заявляют, что в 2028 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе 206 олимпийских комитетов должны быть под своими флагами. И они постепенно принимают решения", — сказал министр спорта.

Бидный увязывает эти заявления с изменениями в олимпийском регулировании. По его мнению, они могут создать юридические и организационные предпосылки для возвращения России в международные соревнования на полноценных условиях.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину международные федерации вводили разные ограничения, а МОК рекомендовал допускать отдельных спортсменов из России и Беларуси при определенных условиях, в том числе в нейтральном статусе. Украина продолжает выступать против возвращения российских спортсменов под государственную символику и призывает партнеров поддерживать эту позицию. Киев отмечает, что вопрос участия России в Олимпиаде имеет не только спортивное, но и политическое и безопасное измерение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиян допустили на зимние Игры 2026 года под российским флагом.
Также "Комментарии" писали, Усик жестко ответил МОК на решение по России.



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Источник: https://ua.tribuna.com/others/blogs/3180927-matviy-bidnyy-takyy-velykyy-zakonoproekt-ne-mozhe-buty-pryynya
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