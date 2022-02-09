Олимпийские игры в Пекине: Гераскевич занял 10 место в скелетоне

Рубрики
МЕНЮ
Мирослав Гладков
На Зимних Олимпийских
играх в Пекине состоялись тренировочные заезды в скелетоне среди мужчин. Нашу
страну в этом виде спорта представляет Владислав Гераскевич. Об этом сообщает Sport.ua.
Владислав Гераскевич, Фото: Олимпийский комитет
Уточняется,
что 23-летний украинский спортсмен после первых попыток занимал лишь 14-е место
среди 25-ти участников. Но в последних заездах Гераскевич поднажал и смог
улучшить свой индивидуальный результат.
Подчеркивается,
что после последней тренировочной попытки Владислав занимает 10-е место,
уступая лидеру гонки 0.88 секунды.
На данный
момент Украина остается без медалей на Олимпийских играх, но держим кулаки за
наших спортсменов, и верим, что победы вскоре придут.
Ранее портал
"Комментарии" писал о том, что украинка Юлия Джима вошла в десятку
сильнейших биатлонисток мира. Такой хороший результат спортсменка показала на
зимней Олимпиаде в Пекине во время гонки в понедельник, 7 февраля. Известно, что три украинки с 11 часов
вышли на соревнования в индивидуальной гонке, они преодолели 15 километров
трассы и произвели прицельные выстрелы. В этих соревнованиях выступали Ирина
Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко.
Также портал
"Комментарии" напоминает, что в четверг, 3 февраля, в чешском городе
Нове-Место проходил этап Кубка IBU по биатлону. Соревнования начались с женских
и спринтерских гонок. Среди украинцев лучший результат показали мужчины. Денис
Насико занял 11-е место, не допустив никакого недостатка на огневых рубежах.
Однако топ-результатом сезона Насика остается четвертое место в спринте в
Брезно-Осрбли.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости