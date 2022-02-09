Олимпийские игры в Пекине: Гераскевич занял 10 место в скелетоне

На Зимних Олимпийских играх в Пекине состоялись тренировочные заезды в скелетоне среди мужчин. Нашу страну в этом виде спорта представляет Владислав Гераскевич. Об этом сообщает Sport.ua.

Владислав Гераскевич, Фото: Олимпийский комитет

Уточняется, что 23-летний украинский спортсмен после первых попыток занимал лишь 14-е место среди 25-ти участников. Но в последних заездах Гераскевич поднажал и смог улучшить свой индивидуальный результат.

Подчеркивается, что после последней тренировочной попытки Владислав занимает 10-е место, уступая лидеру гонки 0.88 секунды.

На данный момент Украина остается без медалей на Олимпийских играх, но держим кулаки за наших спортсменов, и верим, что победы вскоре придут.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинка Юлия Джима вошла в десятку сильнейших биатлонисток мира. Такой хороший результат спортсменка показала на зимней Олимпиаде в Пекине во время гонки в понедельник, 7 февраля. Известно, что три украинки с 11 часов вышли на соревнования в индивидуальной гонке, они преодолели 15 километров трассы и произвели прицельные выстрелы. В этих соревнованиях выступали Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко.

Также портал "Комментарии" напоминает, что в четверг, 3 февраля, в чешском городе Нове-Место проходил этап Кубка IBU по биатлону. Соревнования начались с женских и спринтерских гонок. Среди украинцев лучший результат показали мужчины. Денис Насико занял 11-е место, не допустив никакого недостатка на огневых рубежах. Однако топ-результатом сезона Насика остается четвертое место в спринте в Брезно-Осрбли.

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