Мировой спорт оказался под угрозой из-за глобального потепления

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Татьяна Веремеева
В будущем почти все виды спорта, в том числе теннис, регби, легкая
атлетика, крикет, футбол и зимние виды спорта пострадают от воздействия глобального
потепления мира. Спорт поставят под угрозу наводнения, пожары и повышение
уровня моря, говорится в исследовании, опубликованном в субботу Альянсом
быстрого перехода. Об этом пишет CNN.
Почти четверть футбольных полей английской лиги могут ожидать затопления до
2050 года, в то время как одному из трех британских открытых полей для гольфа
будет угрожать повышение уровня моря, говорится в исследовании. Между тем
проведение Зимней Олимпиады, наряду с другими зимними видами спорта, станет все
более трудной задачей из-за повышения температуры.
В новых условиях угрозой для здоровья как игроков, так и болельщиков, станут
высокие температуры воздуха, экстремальные погодные явления и повышение уровня
моря, вызванные изменением климата. Исследователи ожидают затоплений стадионов
и игровых полей, а повышение уровня моря будет угрожать полям для гольфа.
Экстремальные погодные явления уже повлияли на основные спортивные события
во всем мире: Тайфун Hagibis вызвал хаос в Японии и на чемпионате мира по регби
2019 года, в то время как в Австралии дым от лесных пожаров, опустошающих
страну, сорвал Australian Tennis Open в начале этого года.
Авторы доклада предупреждают, что выбросы углерода в мировом спорте
эквивалентны выбросам углерода в стране размером с Анголу по более низким
оценкам, а в Испании – по более высоким оценкам.
Ученые неоднократно предупреждали, что необходимо принять срочные меры для
предотвращения наихудших последствий изменения климата.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем
историческом докладе сделала вывод о том, что до 2030 года мы должны резко
сократить нашу зависимость от ископаемых видов топлива и не допустить, чтобы
планета достигла критического порога в 1,5 градуса Цельсия выше
доиндустриальных уровней.
Ранее "Комментарии" писали, что ООН
переносит саммит по климату на 2021 год и надеется, что отсрочка на год
позволит разработать более серьезный план по сокращению парниковых выбросов.
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