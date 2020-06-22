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Мировой спорт оказался под угрозой из-за глобального потепления

Климатический кризис ставит под угрозу крупные спортивные мероприятия во всем мире

сегодня, 00:35
Автор:

Татьяна Веремеева
Мировой спорт оказался под угрозой из-за глобального потепления

В будущем почти все виды спорта, в том числе теннис, регби, легкая атлетика, крикет, футбол и зимние виды спорта пострадают от воздействия глобального потепления мира. Спорт поставят под угрозу наводнения, пожары и повышение уровня моря, говорится в исследовании, опубликованном в субботу Альянсом быстрого перехода. Об этом пишет CNN.

Почти четверть футбольных полей английской лиги могут ожидать затопления до 2050 года, в то время как одному из трех британских открытых полей для гольфа будет угрожать повышение уровня моря, говорится в исследовании. Между тем проведение Зимней Олимпиады, наряду с другими зимними видами спорта, станет все более трудной задачей из-за повышения температуры.

В новых условиях угрозой для здоровья как игроков, так и болельщиков, станут высокие температуры воздуха, экстремальные погодные явления и повышение уровня моря, вызванные изменением климата. Исследователи ожидают затоплений стадионов и игровых полей, а повышение уровня моря будет угрожать полям для гольфа.

Экстремальные погодные явления уже повлияли на основные спортивные события во всем мире: Тайфун Hagibis вызвал хаос в Японии и на чемпионате мира по регби 2019 года, в то время как в Австралии дым от лесных пожаров, опустошающих страну, сорвал Australian Tennis Open в начале этого года.

Авторы доклада предупреждают, что выбросы углерода в мировом спорте эквивалентны выбросам углерода в стране размером с Анголу по более низким оценкам, а в Испании – по более высоким оценкам.

Ученые неоднократно предупреждали, что необходимо принять срочные меры для предотвращения наихудших последствий изменения климата.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем историческом докладе сделала вывод о том, что до 2030 года мы должны резко сократить нашу зависимость от ископаемых видов топлива и не допустить, чтобы планета достигла критического порога в 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных уровней.

Ранее "Комментарии" писали, что ООН переносит саммит по климату на 2021 год и надеется, что отсрочка на год позволит разработать более серьезный план по сокращению парниковых выбросов.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/06/20/sport/climate-change-sport-intl-scli-gbr-spt/index.html
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