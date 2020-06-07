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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Будет ли доигран чемпионат: в УАФ обратилось девять футбольных клубов первой лиги
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Будет ли доигран чемпионат: в УАФ обратилось девять футбольных клубов первой лиги

Девять футбольных клубов обратились в исполком УАФ по поводу вопроса доигрывания чемпионата

сегодня, 11:44
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Будет ли доигран чемпионат: в УАФ обратилось девять футбольных клубов первой лиги

Заседание исполкома УАФ, которое пройдет перед началом работы 23-го Конгресса УАФ, запланировано на воскресенье, 7 июня. Одним из ключевых вопросов, который рассмотрят члены комитета, будет решение относительно окончания сезона в первой лиге.

Ранее на заседании Совета лиг представители клубов отменили свое решения о доигрывания, которое было принято 21 мая и семью голосами против четырех решили возобновить игры в первой лиге. 

 Отмечается, что если команда дважды не явится на игру, то она не сможет продолжить сезон, но тем не менее не потеряет профессиональный статус. Также было принято решение о плей-офф между двумя последними клубами первой лиги и третьими командами второй лиги. За это предложение свои голоса отдали 12 человек. Девять клубов первой лиги - "Минай", "Горняк-Спорт", "Авангард", "Николаев", "Черноморец", "Балканы", "Волынь", "Кремень" и "Прикарпатье" обратились к Исполкому УАФ с колективным обращением относительно сложившейся ситуации.



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Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/first/1591512815-devjat-klubov-pervoy-ligi-obratilis-k-ispolkomu-uaf-s-pismom-otnositelno-situacii-s-doigrovkoy-chempionata.html
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